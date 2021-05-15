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15.05.2021 21:59
Рубрика: Спорт

"Лестер" впервые в истории выиграл Кубок Англии

Текст: Максим Домчев
Фото: EPA-EFE/Matthew Childs Фото: EPA-EFE/Matthew Childs
Фото: EPA-EFE/Matthew Childs

"Лестер" в финале Кубка Англии переиграл лондонский "Челси" - 1:0, впервые в своей истории завоевав этот трофей.

Фото: REUTERS/Alessandro Garofalo
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Финальный матч розыгрыша Кубка Англии по футболу прошел в субботу на стадионе "Уэмбли". Для "Челси" этот финал стал 15-м в истории. "Аристократы" восемь раз завоевывали этот трофей, тогда как "Лестер" все четыре предыдущих финала проиграл.

В нынешнем финале команды старались сконцентрировать все свое внимание на обороне. В первые 45 минут голов забито не было. Во втором тайме "Лестер" повел в счете после точного удара Юри Тилеманса. Лондонцы постарались уйти от поражения, и им это почти удалось. За минуту до финального свистка Бен Чилуэлл поразил ворота соперника, но после просмотра видеоповтора гол был отменен.

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