"Лестер" впервые в истории выиграл Кубок Англии

"Лестер" в финале Кубка Англии переиграл лондонский "Челси" - 1:0, впервые в своей истории завоевав этот трофей.

Финальный матч розыгрыша Кубка Англии по футболу прошел в субботу на стадионе "Уэмбли". Для "Челси" этот финал стал 15-м в истории. "Аристократы" восемь раз завоевывали этот трофей, тогда как "Лестер" все четыре предыдущих финала проиграл.

В нынешнем финале команды старались сконцентрировать все свое внимание на обороне. В первые 45 минут голов забито не было. Во втором тайме "Лестер" повел в счете после точного удара Юри Тилеманса. Лондонцы постарались уйти от поражения, и им это почти удалось. За минуту до финального свистка Бен Чилуэлл поразил ворота соперника, но после просмотра видеоповтора гол был отменен.