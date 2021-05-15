Объявлен состав сборной России на ЧМ по хоккею

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал фамилии игроков, которые отправятся на чемпионат мира по хоккею в Латвии.

В список вошли 26 хоккеистов, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Два места будут зарезервированы для вратаря и нападающего из Национальной хоккейной лиги, где предстоящей ночью начнутся матчи на выбывание.

В состав команды включены пока два вратаря: Иван Федотов и Александр Самонов. В списке также 9 защитников: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Кроме того, в составе 15 нападающих: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко.

Также непосредственно в Риге в специальном "пузыре" готовиться к чемпионату мира будут еще пять хоккеистов - вратарь Иван Бочаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня.