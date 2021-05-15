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15.05.2021 21:22
Рубрика: Спорт

Объявлен состав сборной России на ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал фамилии игроков, которые отправятся на чемпионат мира по хоккею в Латвии.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В список вошли 26 хоккеистов, сообщает официальный сайт Федерации хоккея России. Два места будут зарезервированы для вратаря и нападающего из Национальной хоккейной лиги, где предстоящей ночью начнутся матчи на выбывание.

Фото: REUTERS/David W Cerny
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В состав команды включены пока два вратаря: Иван Федотов и Александр Самонов. В списке также 9 защитников: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Кроме того, в составе 15 нападающих: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и Андрей Кузьменко.

Также непосредственно в Риге в специальном "пузыре" готовиться к чемпионату мира будут еще пять хоккеистов - вратарь Иван Бочаров, защитник Кирилл Кирсанов, нападающие Кирилл Марченко, Илья Сафонов и Василий Подколзин.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня.

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