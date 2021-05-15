Овечкин: Хотим еще раз выиграть Кубок Стэнли

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признался, что в данный момент его не волнует истекающий контракт с клубом. Летом у Овечкина истекает контракт с "Вашингтоном", цвета которого он защищает с 2005 года. 35-летний хоккеист заявил, что сейчас это его волнует меньше всего.

"Контракт? Сейчас меня это совсем не волнует. Мы хотим завоевать Кубок Стэнли и все мои мысли связаны с этим", - цитирует россиянина сайт НХЛ.

Овечкин в конце регулярного чемпионата получил травму. Но он признался, что если бы это произошло в плей-офф, то он все равно вышел бы на лед. И все же необходимо убедиться на сто процентов, что нет никаких серьезных проблем со здоровьем.

В нынешнем сезоне Овечкин установил антирекорд- всего 24 заброшенных шайбы. Ранее он никогда не забивал менее 30 голов.

В первом раунде плей-офф "Вашингтон" в серии до четырех побед сыграет с "Бостоном".