Санкт-Петербург готов увеличить заполняемость трибун на Евро

Власти Санкт-Петербурга готовы увеличить заполняемость трибун на матчах чемпионата Европы до 75 процентов. Увеличение вместимости с 50 до 75 процентов будет возможно в случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация с коронавирусом. Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Несмотря на то, что допуск иностранных болельщиков на ЕВРО-2020 в Петербурге пока не регламентирован, мы будем готовы всех принять. Более того, мы готовы и увеличить заполняемость трибун до 75%, если позволит эпидемиологическая ситуация", - сказал он РИА Новости.

Также в городе к старту турнира готовы спортивная и гостиничная инфраструктуры. По словам вице-губернатора, этому способствует наследие от чемпионата мира 2018 года.

Он добавил, что город полностью готов к приему матчей и единственным вопросом остаётся только количество зрителей, которые смогут посетить стадион.

Стадион в Санкт-Петербурге примет семь матчей турнира. Ранее УЕФА отдал российскому городу три дополнительных игры из Дублина.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.