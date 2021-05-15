Сборная России проиграла чехам в заключительном матче Евротура

В субботу завершился заключительный этап хоккейного Евротура. Сборная России встречалась с хозяевами турнира - чехами - и уступила 0:4.

В середине первого периода форвард "Детройта" Филип Задина вывел сборную Чехии вперед.

В начале второго периода чехи получили право на буллит, который уверенно реализовал Иржи Секач. Якуб Флек на 31-й минуте увеличил преимущество хозяев.

Сразу после третьей пропущенной шайбы тренерский штаб сборной России заменил голкипера Ивана Федотова на Александра Самонова. Но и он не смог отыграть на ноль оставшуюся часть матча. Томаш Зогорна установил окончательный результат - 4:0.

На Чешских играх россияне одержали одну победу и потерпели два поражения.

21 мая в Латвии стартует чемпионат мира. Позже тренерский штаб сборной России объявит состав команды.