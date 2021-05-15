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15.05.2021 17:42
Рубрика: Спорт

Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/TT News Agency, Jonas Ekstromer Фото: AP Photo/TT News Agency, Jonas Ekstromer
Фото: AP Photo/TT News Agency, Jonas Ekstromer

Нападающий сборной Швеции и итальянского клуба "Милан" Златан Ибрагимович не сможет принять участие в чемпионате Европы.

Фото: EPA-EFE/Liselotte Sabroe
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Как сообщает пресс-служба сборной Швеции в Twitter, футболист пропустит турнир из-за полученной травмы. Срок восстановления Ибрагимовича составит порядка 1,5 месяцев.

39-летний нападающий травмировал колено в матче 35-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса". Позже "Милан" сообщил о том, что игроку не понадобится операция, но он не сможет играть на протяжении шести недель.

Травма Ибрагимовича заметно ослабила атакующую линию шведской команды. Вполне возможно, что тренерский штаб обратит внимание на нападающего московского "Спартака" Джордана Ларссона, на свету которого 15 забитых мячей в чемпионате РПЛ.

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