Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020

Нападающий сборной Швеции и итальянского клуба "Милан" Златан Ибрагимович не сможет принять участие в чемпионате Европы.

Как сообщает пресс-служба сборной Швеции в Twitter, футболист пропустит турнир из-за полученной травмы. Срок восстановления Ибрагимовича составит порядка 1,5 месяцев.

39-летний нападающий травмировал колено в матче 35-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса". Позже "Милан" сообщил о том, что игроку не понадобится операция, но он не сможет играть на протяжении шести недель.

Травма Ибрагимовича заметно ослабила атакующую линию шведской команды. Вполне возможно, что тренерский штаб обратит внимание на нападающего московского "Спартака" Джордана Ларссона, на свету которого 15 забитых мячей в чемпионате РПЛ.