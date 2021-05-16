Новости

Гол и передача Головина принесли "Монако" победу 00:16
39 отраженных Соркиным броска помогли "Айлендерс" обыграть "Питтсбург" 16.05.2021
Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 16.05.2021
На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия 16.05.2021
Сотни тел найдены захороненными на берегах реки в Индии 16.05.2021
Власти Тайваня ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 16.05.2021
"Барселона" лишилась шансов выиграть чемпионат Испании 16.05.2021
Эксперты объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации 16.05.2021
В Дрездене произошли столкновения футбольных болельщиков и полиции 16.05.2021
В ДНР обвинили украинских военных в обстреле района у линии отвода сил 16.05.2021
Бондарь выиграл "золото" чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки 16.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 16.05.2021
Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме, обыграв Джоковича 16.05.2021
Два человека погибли при обрушении в синагоге близ Иерусалима 16.05.2021
Видео: гол вратаря принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" 16.05.2021
МИД РФ призвал перезапустить мирный процесс между Израилем и Палестиной 16.05.2021
При обрушении трибуны в израильской синагоге пострадали 60 человек 16.05.2021
В РПЛ объяснили почему не перенесли остальные матчи 30-го тура 16.05.2021
В Астраханской области столкнулись два судна 16.05.2021
Цены на индийский чай могут вырасти из-за засухи и коронавируса 16.05.2021
Известный певец Джордже Марьянович скончался в 89 лет от коронавируса 16.05.2021
Сборная КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 16.05.2021
В Петербурге задержали студента, сбивавшего прохожих на электросамокате 16.05.2021
За преступления в банде Басаева арестован житель Ставропольского края 16.05.2021
В Иерусалиме уничтожили террориста при наезде на полицейских 16.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
16.05.2021 23:30
Рубрика: Спорт

39 отраженных Соркиным броска помогли "Айлендерс" обыграть "Питтсбург"

Текст: Максим Домчев

"Питтсбург" без Евгения Малкина уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в первом матче плей-офф Кубка Стэнли.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК "Зенит" / ТАСС
Гершкович: Отставание российского футбола от европейского все больше

В воскресенье прошел первый матч серии "Питтсбург" - "Нью-Йорк Айлендерс". В этой встрече у хозяев не сыграл российский форвард Евгений Малкин, а у гостей место в воротах занял Илья Сорокин, для которого эта встреча стала дебютом в плей-офф.

Гости открыли счет на восьмой минуте встречи. Усилия партнеров в гол воплотил Кайл Палмьери. Через четыре минуты хозяевам удалось отыграться после точного броска Фредерика Гудро. В начале второго периода Сидни Кросби вывел "пингвинов" вперед.

Для лидера "Питтсбурга" это очко стало 190-м набранным в матчах на выбывание. Он поднялся на седьмое место в истории НХЛ, которое делит с Бреттом Халлом.

"Островитяне" отыгрались благодаря голу Жана-Габриэля Пажо. В концовке встречи "Айлендерс" после броска Брока Нельсона вышли вперед, но менее чем за минуту до финальной сирены Каспери Капанен перевел игру в овертайм.

В дополнительное время исход встречи решил гол Палмьери, оформившего дубль.

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 39 из 42 бросков по воротам, выиграв первый в карьере матч в плей-офф Кубка Стэнли.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ