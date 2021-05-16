39 отраженных Соркиным броска помогли "Айлендерс" обыграть "Питтсбург"

"Питтсбург" без Евгения Малкина уступил "Нью-Йорк Айлендерс" в первом матче плей-офф Кубка Стэнли.

В воскресенье прошел первый матч серии "Питтсбург" - "Нью-Йорк Айлендерс". В этой встрече у хозяев не сыграл российский форвард Евгений Малкин, а у гостей место в воротах занял Илья Сорокин, для которого эта встреча стала дебютом в плей-офф.

Гости открыли счет на восьмой минуте встречи. Усилия партнеров в гол воплотил Кайл Палмьери. Через четыре минуты хозяевам удалось отыграться после точного броска Фредерика Гудро. В начале второго периода Сидни Кросби вывел "пингвинов" вперед.

Для лидера "Питтсбурга" это очко стало 190-м набранным в матчах на выбывание. Он поднялся на седьмое место в истории НХЛ, которое делит с Бреттом Халлом.

"Островитяне" отыгрались благодаря голу Жана-Габриэля Пажо. В концовке встречи "Айлендерс" после броска Брока Нельсона вышли вперед, но менее чем за минуту до финальной сирены Каспери Капанен перевел игру в овертайм.

В дополнительное время исход встречи решил гол Палмьери, оформившего дубль.

Российский голкипер "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 39 из 42 бросков по воротам, выиграв первый в карьере матч в плей-офф Кубка Стэнли.