Новости

Сенатор США призвал обдумать выделяемую Израилю военную помощь 00:27
Гол и передача Головина принесли "Монако" победу 00:16
39 отраженных Соркиным броска помогли "Айлендерс" обыграть "Питтсбург" 16.05.2021
Ученые назвали продукты, которые нельзя хранить в холодильнике 16.05.2021
На "Евровидении" началась торжественная церемония открытия 16.05.2021
Сотни тел найдены захороненными на берегах реки в Индии 16.05.2021
Власти Тайваня ввели самые жесткие ограничения за время пандемии 16.05.2021
"Барселона" лишилась шансов выиграть чемпионат Испании 16.05.2021
Эксперты объяснили случаи заражения коронавирусом после вакцинации 16.05.2021
В Дрездене произошли столкновения футбольных болельщиков и полиции 16.05.2021
В ДНР обвинили украинских военных в обстреле района у линии отвода сил 16.05.2021
Бондарь выиграл "золото" чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки 16.05.2021
Минобороны сообщило последние данные о ситуации с коронавирусом в армии 16.05.2021
Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме, обыграв Джоковича 16.05.2021
Два человека погибли при обрушении в синагоге близ Иерусалима 16.05.2021
Видео: гол вратаря принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" 16.05.2021
МИД РФ призвал перезапустить мирный процесс между Израилем и Палестиной 16.05.2021
При обрушении трибуны в израильской синагоге пострадали 60 человек 16.05.2021
В РПЛ объяснили почему не перенесли остальные матчи 30-го тура 16.05.2021
В Астраханской области столкнулись два судна 16.05.2021
Цены на индийский чай могут вырасти из-за засухи и коронавируса 16.05.2021
Известный певец Джордже Марьянович скончался в 89 лет от коронавируса 16.05.2021
Сборная КНДР отказалась от участия в чемпионате мира по футболу 16.05.2021
В Петербурге задержали студента, сбивавшего прохожих на электросамокате 16.05.2021
За преступления в банде Басаева арестован житель Ставропольского края 16.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Новые нацпроекты помогают учиться, отдыхать и защищать стерхов
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
16.05.2021 23:00
Рубрика: Спорт

Двадцать шесть кадров

Стал известен предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Латвии
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 105(8456)
Сборная России по хоккею прибыла в Ригу, где 21 мая стартует чемпионат мира.
Столичный армеец Антон Слепышев станет капитаном сборной России на чемпионате мира в Латвии. Фото: РИА Новости Столичный армеец Антон Слепышев станет капитаном сборной России на чемпионате мира в Латвии. Фото: РИА Новости
Столичный армеец Антон Слепышев станет капитаном сборной России на чемпионате мира в Латвии. Фото: РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, наша национальная команда пройдет самоизоляцию, которая продлится до 18 мая. Все игроки будут заниматься с тренерами по ОФП по видеосвязи.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Овечкин вышел на третье место по очкам в плей-офф среди левых нападающих

18, 19 и 20 мая команда проведет три тренировки на льду до первого матча, который состоится 21 мая с Чехией.

Напомним, что чемпионат мира-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе "А" сыграет с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.

Перед вылетом тренерский штаб нашей команды во главе с Валерием Брагиным назвал фамилии 26 игроков, которые будут защищать честь флага.

В список вошли:

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.

На ЧМ-2021 капитаном сборной будет Антон Слепышев. Его ассистентами назначены Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов.

Фото: REUTERS/David W Cerny
Сборная России проиграла чехам в заключительном матче Евротура

Кроме того, в "пузыре" с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров, нападающие Илья Сафонов и Василий Подколзин, которые пока останутся вне заявки.

Защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Кирилл Марченко будут готовиться по индивидуальной программе.

Таким образом, из 28 хоккеистов на ЧМ-2021 на сегодня заявлено 26 игроков. Два места будет оставлено под вратаря и нападающего, которые выступают за океаном в НХЛ.

Тем временем

"Вашингтон Кэпиталз" выиграл у "Бостон Брюинз" в первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли. Победитель во встрече определился в овертайме - 3:2.

Автором решающего броска стал Ник Дауд.

Всего на чемпионат мира можно заявить 28 игроков. Два места в нашей команде вакантны - для игроков из НХЛ

В составе победителей капитан команды Александр Овечкин сделал голевую передачу. Для российского форварда это набранное очко стало 132-м за карьеру в плей-офф НХЛ, тем самым он повторил результат финского форварда Эсы Тикканена и вышел на третье место в истории лиги среди левых нападающих.

Комментарий

Леонид Вайсфельд, хоккейный функционер, эксперт канала "Матч ТВ":

- Ну, чемпионат мира - это всегда борьба. Но нам можно рассчитывать на самые высокие места. Суперсоставов в Риге во время пандемии ни у кого не будет. Повторюсь, давайте вспомним сборную Финляндии на предыдущем чемпионате мира, и все вопросы сразу отпадут. Ну вот, они на что в Словакии рассчитывали? Их никто всерьез даже не воспринимал. Поэтому многое будет зависеть от того, как коллектив сплотится, насколько мы правильно тактически против конкретных соперников сыграем. Какая будет самоотдача... Кстати, возможно, защитники-энхаэловцы и наших вратарей разгрузят. Чтобы хотя бы вторых бросков по воротам было меньше. С первым-то вратарь сам обязан справляться. А вот при добиваниях защитники должны подчищать. Если это произойдет, то наши голкиперы, хочется надеяться, увереннее заиграют.

Из нынешнего состава тренеры решили взять в Ригу Марченко, Рафикова, Ожиганова и Дронова. Это вполне логичный выбор.

Спорт Хоккей Чемпионат мира Спортивные организации Федерация хоккея России Сборная России по хоккею Чемпионат мира по хоккею-2021