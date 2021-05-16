Сборная России по хоккею прибыла в Ригу, где 21 мая стартует чемпионат мира.

Как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, наша национальная команда пройдет самоизоляцию, которая продлится до 18 мая. Все игроки будут заниматься с тренерами по ОФП по видеосвязи.

18, 19 и 20 мая команда проведет три тренировки на льду до первого матча, который состоится 21 мая с Чехией.

Напомним, что чемпионат мира-2021 пройдет с 21 мая по 6 июня. Сборная России в группе "А" сыграет с Белоруссией, Великобританией, Данией, Словакией, Швейцарией, Чехией и Швецией.

Перед вылетом тренерский штаб нашей команды во главе с Валерием Брагиным назвал фамилии 26 игроков, которые будут защищать честь флага.

В список вошли:

Вратари: Иван Федотов, Александр Самонов.

Защитники: Владислав Гавриков, Григорий Дронов, Никита Задоров, Артем Зуб, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Игорь Ожиганов, Иван Проворов, Рушан Рафиков.

Нападающие: Дмитрий Воронков, Максим Шалунов, Константин Окулов, Антон Слепышев, Михаил Григоренко, Антон Бурдасов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Александр Барабанов, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко.

На ЧМ-2021 капитаном сборной будет Антон Слепышев. Его ассистентами назначены Антон Бурдасов, Михаил Григоренко, Игорь Ожиганов, Артем Зуб, Владислав Гавриков, Алексей Марченко, Евгений Тимкин, Константин Окулов и Максим Шалунов.

Кроме того, в "пузыре" с командой будут готовиться вратарь Иван Бочаров, нападающие Илья Сафонов и Василий Подколзин, которые пока останутся вне заявки.

Защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Кирилл Марченко будут готовиться по индивидуальной программе.

Таким образом, из 28 хоккеистов на ЧМ-2021 на сегодня заявлено 26 игроков. Два места будет оставлено под вратаря и нападающего, которые выступают за океаном в НХЛ.

Тем временем

"Вашингтон Кэпиталз" выиграл у "Бостон Брюинз" в первом матче стартового раунда плей-офф Кубка Стэнли. Победитель во встрече определился в овертайме - 3:2.

Автором решающего броска стал Ник Дауд.

Всего на чемпионат мира можно заявить 28 игроков. Два места в нашей команде вакантны - для игроков из НХЛ

В составе победителей капитан команды Александр Овечкин сделал голевую передачу. Для российского форварда это набранное очко стало 132-м за карьеру в плей-офф НХЛ, тем самым он повторил результат финского форварда Эсы Тикканена и вышел на третье место в истории лиги среди левых нападающих.

Комментарий

Леонид Вайсфельд, хоккейный функционер, эксперт канала "Матч ТВ":

- Ну, чемпионат мира - это всегда борьба. Но нам можно рассчитывать на самые высокие места. Суперсоставов в Риге во время пандемии ни у кого не будет. Повторюсь, давайте вспомним сборную Финляндии на предыдущем чемпионате мира, и все вопросы сразу отпадут. Ну вот, они на что в Словакии рассчитывали? Их никто всерьез даже не воспринимал. Поэтому многое будет зависеть от того, как коллектив сплотится, насколько мы правильно тактически против конкретных соперников сыграем. Какая будет самоотдача... Кстати, возможно, защитники-энхаэловцы и наших вратарей разгрузят. Чтобы хотя бы вторых бросков по воротам было меньше. С первым-то вратарь сам обязан справляться. А вот при добиваниях защитники должны подчищать. Если это произойдет, то наши голкиперы, хочется надеяться, увереннее заиграют.

Из нынешнего состава тренеры решили взять в Ригу Марченко, Рафикова, Ожиганова и Дронова. Это вполне логичный выбор.