"Барселона" лишилась шансов выиграть чемпионат Испании

"Барселона" в матче 37-го тура чемпионата Испании дома проиграла "Сельте" - 1:2. Эта неудача поставила крест на надеждах каталонцев завоевать чемпионский титул.

"Барселона" в последних матчах заметно осложнила себе задачу завоевания чемпионского титула. Также становится очевидно, что для главного тренера команды Рональда Кумана, слухи о грядущем увольнении которого уже сообщили испанские СМИ.

Матч против "Сельты" для каталонцев начался неплохо - на 28-й минуте встречи капитан и лидер команды Лионель Месси открыл счет. Но еще до перерыва Санти Мина смог восстановить равенство.

В конце второго тайма у хозяев красную карточку получил Клеман Лангле. А за минуту до конца основного времени матча Мина оформил дубль.

После 37 туров у каталонцев 76 очков, а у идущих первым и вторым мадридских "Атлетико" и "Реала" - 83 и 81.