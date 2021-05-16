Бондарь выиграл "золото" чемпионата Европы в прыжках в воду с вышки

Россиянин Александр Бондарь одержал победу в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Виктор Минибаев завоевал бронзу.

В сумме за шесть прыжков Бондарь набрал 564,35 балла, Минибаев - 530,05 балла. Между ними вклинился британец Томас Дейли (533,30).

Напомним, что в синхронных прыжках в воду с вышки Бондарь и Минибаев стали вторыми вслед за британцами Томом Дейли и Мэтью Ли. Хотя на последнем крупном турнире - чемпионате мира, который состоялся в 2019 году в южнокорейском Кванджу, наш тандем соперников из Великобритании опередил и уступил только китайским прыгунам. В индивидуальных прыжках Бондарь тогда взял бронзу.

Соревнования на вышке закрыли программу ЧЕ по прыжкам в воду. Сборная России выиграл общий зачет, завоевав 13 медалей, в том числе пять золотых (5-4-4). Второй результат показала команда Германия (4-1-3). Третье место заняла сборная Италии (2-3-2).