ЦСКА проиграл "Динамо" и остался без еврокубков

"Динамо" в матче 30-го тура РПЛ переиграло ЦСКА со счетом 3:2. Победу бело-голубым принес гол Арсена Захаряна.

Перед заключительным туром РПЛ ЦСКА еще сохранял шансы на место в первой четверке. Но для этого нужно было во что бы то ни стало побеждать в дерби "Динамо" и рассчитывать на неудачи прямых конкурентов - "Рубина" и "Сочи".

Однако армейцы уступили со счетом 2:3 и в следующем сезоне не выступят в еврокубках впервые за 20 лет. В последний раз подобное произошло в сезоне 2001/02.

В первом тайме ЦСКА повел в счете после гола Наира Тикнизяна. Вышедший на замену Александр Грулев во втором тайме оформил дубль, выведя "Динамо" вперед.

Армеец Эджуке смог сравнять счёт на 79-й минуте, но в самом конце встречи Арсен Захарян принес победу динамовцам.

ЦСКА финишировал шестым, набрав 50 очков. Столько же набрали и динамовцы, ставшие седьмыми.