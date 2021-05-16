Экипаж Русинова занял второе место в гонке «4 часа Ред Булл Ринга»

Экипаж российского пилота Романа Руминова занял второе место в гонке "4 часа Ред Булл Ринга" в Европейской серии Ле-Ман.

Второй этап Европейской серии Ле-Ман (ELMS) проходил в живописной местности в Штирии, где между холмов деревьями укрыт легендарный "Ред Булл Ринг" - один из самых известных на континенте автодромов.

В последний раз эта гонка входила в календарь серии в 2018 году и тогда победу в ней одержала G-Drive Racing - верхнюю ступень подиума с Романом Русиновым разделили Жан-Эрик Вернь и Андреа Пиццитола. И в этом году российская команда вновь была в числе главных претендентов на победу - и возглавляла гонку за 18 минут до финиша, однако Франко Колапинто после короткого пит-стопе не смог сдержать Луи Делетраза из Team WRT и в итоге бельгийская команда одержала вторую победу подряд - месяцем ранее экипаж № 41 в составе выиграл "4 часа Барселоны". Таким образом Делетраз и его товарищи - экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица и китайский спортсмен Йе Йифей - упрочили лидерство в турнирной таблице.

Экипаж G-Drive Racing № 26 (Роман Русинов, Ник де Врис и Франко Колапинто) в итоге финишировал вторым, опередив другой автомобиль российской команды - Aurus 01-Gibson № 25 (Роберто Мери, Руи Андраде и Джон Фальб). Кроме того, экипаж № 25 одержал победу в зачёте LMP2 Pro-Am Cup, на круг опередив ближайших соперников из Racing Team Turkey.

В круге от победителя финишировала и Algarve Pro Racing - эта команда выступает техническим партнёром G-Drive Racing, а также выставляет один экипаж под собственным брендом. В какой-то момент экипаж № 24 (Ричард Брэдли, Фердинанд Габсбург и Диего Менчака) шли вторыми, но в итоговой классификации расположились на восьмой строчке.

Следующий этап ELMS - гонка "4 часа Ле-Кастелле" - пройдёт на автодроме "Поль Рикар" во Франции 6 июня.