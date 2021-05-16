Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Бостон"

"Вашингтон" повел в серии плей-офф в противостоянии с "Бостоном". А первой встрече "столичные" победили в овертайме - 3:2.

В ночь на воскресенье в НХЛ стартовал плей-офф Кубка Стэнли. В первом матче встречались "Вашингтон" и "Бостон". В составе "Кэпиталз" не оказалось двух российских хоккеистов - Евгения Кузнецова и Ильи Самсонова. Зато вышел на лед лидер команды Александр Овечкин, накануне матча заявивший о том, что он и партнеры нацелены на Кубок Стэнли.

Счет в серии и матче открыл нападающий "столичных" Том Уилсон. "Бостон" отыгрался после точного броска Джейка Дебраска. В этом эпизоде травму получил голкипер "Кэпиталз" Витек Ванечек, место которого в воротах занял ветеран Крэйг Андерсон.

Во втором периоде "Вашингтон" вышел вперед после броска защитника Брэндана Диллона, которому ассистировал Овечкин, но "мишки" ответили на это голом Ника Ритчи. Судьба встречи решилась в овертайме, где победу команде Овечкина принес Ник Дауд. "Вашингтон" повел в серии1:0.