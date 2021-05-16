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16.05.2021 23:04
Рубрика: Спорт

Златан в лазарете

Один из лучших нападающих мира пропустит первенство Европы
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 105(8456)
Один из лучших нападающих мира Златан Ибрагимович не сможет помочь сборной Швеции на Евро-2020. Игроку "Милана" предстоит операция из-за травмы колена, полученной им в недавнем матче против "Ювентуса".

На днях Златан прошел консультацию у специалиста и решил, что не будет продолжать консервативное лечение, а пройдет операцию. Сколько пропустит футболист, неизвестно. Но в любом случае речь идет как минимум о паре месяцев.

Фото: REUTERS
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- Я разговаривал с Ибрагимовичем. К сожалению, он не сможет сыграть на первенстве Европы. Конечно, это грустно для нас и особенно для Златана. Надеюсь, он вернется как можно скорее, - сказал главный тренер шведской сборной Янне Андерссон в интервью изданию Expressen.

Напомним, что Ибрагимович вернулся в национальную команду в марте после пятилетнего отсутствия. Форвард намеревался принять участие в чемпионате Европы, после чего завершить карьеру в сборной.

Тем временем в финале старейшего футбольного турнира планеты - Кубка Англии - финалист Лиги чемпионов "Челси" встречался с "Лестером". Матч завершился победой "лис" со счетом 1:0.

Пять лет назад "Лестер" сотворил одну из главных сенсаций в истории английской Премьер-лиги, завоевав чемпионство. С тех пор команда постоянно находится в верхней части таблицы, участвовала в плей-офф Лиги чемпионов. Однако трофеев с той поры она не выигрывала, хоть владельцы клуба и тратили немалые деньги на усиление состава.

Сравнивать нынешний сезон с чемпионским, безусловно, не стоит. Но и в этом году "лисы" очень хороши: подопечные Брендана Роджерса идут на третьем месте в национальном первенстве и впервые в истории завоевали Кубок Англии.

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции в марте после пятилетнего отсутствия. Но травма колена помешает ему сыграть на Евро

- Потрясающие ощущения! До приезда в Лестер я не знал, что клуб никогда на брал Кубок. Оказывается, команда четырежды уступала в решающих матчах за этот трофей. В целом, мы были лучше "Челси". У них потрясающие футболисты, неслучайно они вышли в финал Лиги чемпионов. Но сегодня "Лестер" показал себя с наилучшей стороны, - отметил главный тренер "лис" Брендар Роджерс, выигравший первый трофей в Англии.

В свою очередь "Челси" во второй раз подряд уступает в финале Кубка страны: в прошлом году "синие" оказались слабее соседей из "Арсенала" (1:2). По словам рулевого "пенсионеров" Томаса Тухеля, его футболистам просто не повезло.

- Мы разочарованы, но у меня нет никаких претензий к ребятам. Думаю, "Челси" сделал достаточно для победы. Нам не повезло, а везение - очень важный фактор в таких матчах. Нужны импульс, решения, мелкие детали, рефери. Соперник забил фантастический гол, но он возник из ничего. У нам был момент у Маунта, плюс мы забили из офсайда, которого могло и не быть, - подчеркнул Тухель.

Тем временем

Сборная Северной Кореи отказалась от дальнейшего участия в квалификации чемпионата мира-2022. Об этом сообщается на официальном сайте Азиатской футбольной конфедерации. Ранее из-за опасений, связанных с пандемией коронавируса, Северная Корея отказалась от участия на Олимпийских играх в Токио. В отборочном турнире Северная Корея успела провести пять встреч. Информация о решении футбольной ассоциации этой страны направлена в ФИФА. Дальнейшее распределение команд в группе станет известно позднее.

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