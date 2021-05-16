Сборная России по прыжкам в воду выиграла общий зачет чемпионата Европы в Будапеште. В нашей копилке 13 медалей: пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых. В заключительный день победу на вышке одержал Александр Бондарь.

Как можно оценить эти результаты в преддверии Игр в Токио, разбирались вместе двукратным олимпийским чемпионом, единственным в истории обладателем восьми (!) олимпийских наград в прыжках в воду Дмитрием Саутиным.

Дмитрий, 16-летняя чемпионка на вышке Анна Конаныхина - открытие турнира?

Дмитрий Саутин: Да, она провела потрясающий финал, победила с таким отрывом - в 36 баллов - от Юлии Тимошининой. А какие у нее были входы в воду на первом и последнем прыжке! И Аня, и Юля еще и лицензии олимпийские взяли для сборной на Кубке мира в Токио.

Выступление Конаныхиной - это заявка на Игры? Или стабильности пока нет? Она же в финал попала с предпоследнего места.

Дмитрий Саутин: Это женская вышка. Здесь все что угодно может произойти. Что касается Олимпиады, то третье место всегда открыто. А может быть, и второе, ведь у девчонок все так непредсказуемо. Китаянки тоже падают. Надо просто показывать хорошие прыжки. Не хочу забегать вперед, но, мне кажется, в Токио нас ждут сенсации.

Российские?

Дмитрий Саутин: Нет, в глобальном смысле. Все-таки полтора года мы не видели китайцев. А на недавний Кубок мира они привезли всего четыре человека. Посмотрим, будет интересно. Дай бог, чтобы все состоялось.

Еще одно "золото" ЧЕ на счету трамплиниста Кузнецова. Вместе со Шлейхером он также был вторым в синхронных прыжках. Зачет ставим?

Дмитрий Саутин: В синхроне, конечно, ребята могли и получше выступить, за победу побороться. Это Европа, по идее они должны были выигрывать. Но на сегодняшний момент все хорошо. Главное, чтобы все подошли к Играм без травм, в самой хорошей форме. Как раз 27 мая в Казани начнется отборочный чемпионат России, где будет сформирована команда.

Там будет выступать Илья Захаров, возобновивший карьеру. Он же может претендовать только на место в индивидуальных прыжках?

Дмитрий Саутин: Пока Захарова не было, появилась пара Кузнецов - Шлейхер. Не думаю, что в последний момент могут сделать рокировку. Шлейхер заработал и заслужил лицензию. Но бывает всякое. Не забегаем вперед. Чемпионат России будет важнее и интереснее, чем чемпионат Европы. Специально поеду в Казань. Не знаю, посадят ли меня судить, но посмотреть за борьбой очень хочу. И на трамплине 3 метра, и на вышке. Там тоже будет заруба. В индивидуале лицензий две, а претендентов трое: Бондарь, Минибаев, Терновой. Терновой неудачно выступил в финале Кубка мира, но зато как он отпрыгал полуфинал - с первым результатом. Считаю, что в финале ему не повезло: он прыгал за основным фаворитом британцем Томом Дэйли. Наверное, это его подломило. Но он все равно показал, что может бороться с лидером и обыгрывать его. Так же и с китайцами. Россияне же побеждали их. Пусть не всегда, но на главных стартах результат был, в том числе на Олимпиаде.

Но были и провальные Игры - в Рио. Перед Токио каковы наши шансы?

Дмитрий Саутин: Шансы есть всегда и у всех. Китай стоит особняком. Но Захаров вырвал победу на Олимпиаде, Захаров - Кузнецов - на чемпионате мира. В свое время я и Саша Доброскок их побеждали. Самое главное - быть психологически настроенным и не реагировать на какие-то отвлекающие моменты. Как было у меня в Афинах-2004, когда болельщик прыгнул в бассейн и тормознули финал в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. После этого все попадали: китайцы на ноль прыжок сделали, я ногами зацепил трамплин. Вот это психология спортсменов. Потому всегда говорю: не отвлекаться, быть уверенным в себе: свисток, подошел, прыгнул - все.