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16.05.2021 21:32
Рубрика: Спорт

Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме, обыграв Джоковича

Текст: Максим Домчев

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем крупного теннисного турнира в Риме, переиграв в финале первую ракетку мира Новака Джоковича.

Фото: REUTERS/Tim Keeton
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В решающем матче турнира "Мастерс" в Риме встретились первая и третья ракетки мира серб Новак Джокович и Рафаэль Надаль из Испании. Для соперников нынешний поединок стал уже 57-м, из которых шесть раз соперники встречались в финале в Риме.

Джокович выиграл 29 поединков, но на этот раз удача оказалась на стороне испанца. Надаль выиграл первую партию - 7:5. Однако во второй партии Джокович выглядел намного сильнее соперника - 6:1.

В решающем третьем сете испанец вернул себе былую уверенность, что в итоге и принесло ему успех - 6:3.

Для Надаля победа в Риме стала 10-й в карьере. Всего же на счету 34-летнего испанца стало 88 титулов в турнирах АТР.

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