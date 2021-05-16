Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме, обыграв Джоковича

Испанец Рафаэль Надаль стал победителем крупного теннисного турнира в Риме, переиграв в финале первую ракетку мира Новака Джоковича.

В решающем матче турнира "Мастерс" в Риме встретились первая и третья ракетки мира серб Новак Джокович и Рафаэль Надаль из Испании. Для соперников нынешний поединок стал уже 57-м, из которых шесть раз соперники встречались в финале в Риме.

Джокович выиграл 29 поединков, но на этот раз удача оказалась на стороне испанца. Надаль выиграл первую партию - 7:5. Однако во второй партии Джокович выглядел намного сильнее соперника - 6:1.

В решающем третьем сете испанец вернул себе былую уверенность, что в итоге и принесло ему успех - 6:3.

Для Надаля победа в Риме стала 10-й в карьере. Всего же на счету 34-летнего испанца стало 88 титулов в турнирах АТР.