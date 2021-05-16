Полузащитник "Локомотива" Мухин договорился о переходе в ЦСКА

Полузащитник "Локомотива" и сборной России Максим Мухин договорился о переходе в ЦСКА. В новой команде он будет получать в 30 раз больше.

Как сообщает "Чемпионат", игрок согласовал с армейцами контракт на пять лет, согласно которому он будет получать в 30 раз больше, чем в "Локомотиве". Сумма трансфера игрока составит 15 миллионов рублей.

Ранее Мухин не смог договориться о продлении контракта с "Локомотивом" и начал переговоры с ЦСКА. По данным издания 19-летний футболист не собирался покидать клуб, но ситуация с контрактом вынудила его пойти на этот шаг. По данным источников "Чемпионата", игрок почувствовал себя ненужным и принял решение уйти.

На счету Мухина 15 матчей за "Локомотив". Он дебютировал в составе сборной России в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.