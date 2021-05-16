"Ротор" вылетел из РПЛ после победы "Уфы" над "Арсеналом"

Волгоградский "Ротор" покидает РПЛ по итогам сезона. Это стало известно после того, как "Уфа" в отложенном матче переиграла "Арсенал" - 2:1.
Перед заключительным туром три клуба боролись за выживание. "Ротор" свой матч против "Рубина" начал вовремя, а игру "Уфы" и "Арсенала" была отложена из-за жары.
В итоге упущенная волгоградцами победа на последних минутах матча стоила им сохранения места в РПЛ.
Уже зная исход матча в Казани, никто не сомневался, что уфимцы, которые при равенстве очков уступали "Ротору", добьется как минимум ничьей.
"Арсенал" уже гарантировал себе прописку в РПЛ и вряд ли команда из Тулы стала бы биться за победу.
В итоге уфимцы выиграли - 2:1, отправив "Ротор" обратно в ФНЛ и заняв 15-е место.
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