"Ротор" вылетел из РПЛ после победы "Уфы" над "Арсеналом"

Волгоградский "Ротор" покидает РПЛ по итогам сезона. Это стало известно после того, как "Уфа" в отложенном матче переиграла "Арсенал" - 2:1.

Перед заключительным туром три клуба боролись за выживание. "Ротор" свой матч против "Рубина" начал вовремя, а игру "Уфы" и "Арсенала" была отложена из-за жары.

В итоге упущенная волгоградцами победа на последних минутах матча стоила им сохранения места в РПЛ.

Уже зная исход матча в Казани, никто не сомневался, что уфимцы, которые при равенстве очков уступали "Ротору", добьется как минимум ничьей.

"Арсенал" уже гарантировал себе прописку в РПЛ и вряд ли команда из Тулы стала бы биться за победу.

В итоге уфимцы выиграли - 2:1, отправив "Ротор" обратно в ФНЛ и заняв 15-е место.