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16.05.2021 23:44
Рубрика: Спорт

Невское время

Питерский клуб намерен дать бой ЦСКА в серии за финал Единой лиги
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 105(8456)
По итогам четвертьфинала плей-офф Единой лиги определились команды, которые продолжат борьбу за награды. Болельщиков ждут серии до трех побед по схеме "2-2-1": "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА, "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - УНИКС (Казань).
ЦСКА дожал нижегородцев только на последней минуте основного времени третьего, решающего матча серии. Фото: Пресс-служба Единой лиги ЦСКА дожал нижегородцев только на последней минуте основного времени третьего, решающего матча серии. Фото: Пресс-служба Единой лиги
ЦСКА дожал нижегородцев только на последней минуте основного времени третьего, решающего матча серии. Фото: Пресс-служба Единой лиги

Колоссальный интерес вызывает предстоящее соперничество "Зенита" и столичных армейцев. Питерцы стали первыми в регулярном сезоне. "Красно-синие" никогда по итогам кругового турнира так низко в таблице не оказывались - лишь четвертая позиция. Но ведь с другой стороны, ЦСКА вошел в квартет сильнейших клубов Евролиги и скоро будет сражаться за континентальный титул.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Если питерцы в стартовом раунде плей-офф сложностей не испытали, дважды победив пермскую "Парму" (86:66 дома и 98:62 в гостях), то "красно-синие" позже остальных завершили серию с БК "Нижний Новгород", где команде греческого тренера Димитриса Итудиса пришлось испытать немало трудных минут. Сначала - легкие 84:59 в Москве, затем поражение на берегах Волги (72:76). Решающая игра в столице прошла напряженно и нервно. Перед заключительной четвертью нижегородцы лидировали 63:60, однако фавориту благодаря опыту своих игроков все же удалось разобраться с оппонентом - 79:75. У победителей лучшим бомбардиром стал Дэниэл Хэккетт (22 очка), столько же набрал Артем Комолов из БК "НН".

Вот даты игр полуфинальной серии "Зенит" - ЦСКА: 17, 19 мая в Питере, 22 и, если понадобится, 24 мая в Москве. При необходимости пятого матча он пройдет 3 июня на берегах Невы. "Локо" и УНИКС начнут свою серию 18 мая в Краснодаре.

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