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16.05.2021 23:40
Рубрика: Спорт

Сцепились троекратно

Полуфинал Единой лиги между "Локо" и казанцами обещает стать битвой характеров
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 105(8456)
По итогам первого раунда плей-офф определились полуфинальные пары в Единой лиге: "Локомотив-Кубань" - УНИКС, "Зенит" СПб - ЦСКА.
Кубанцы (в светлой форме) в четвертьфинале столкнулись с отчаянным сопротивлением подмосковных "Химок". Фото: Пресс-служба Единой лиги Кубанцы (в светлой форме) в четвертьфинале столкнулись с отчаянным сопротивлением подмосковных "Химок". Фото: Пресс-служба Единой лиги
Кубанцы (в светлой форме) в четвертьфинале столкнулись с отчаянным сопротивлением подмосковных "Химок". Фото: Пресс-служба Единой лиги

Стартовая стадия турнира с выбыванием получилась интригующей, но общий итог все-таки закономерен. Сильнейший квартет тот же, что и в "регулярке".

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Если УНИКС сложностей не испытал, дважды победив польскую "Зелену-Гуру" (87:60 дома и 90:79 в гостях), то "Локо" пришлось столкнуться с отчаянным сопротивлением "Химок". Пусть у подмосковного клуба финансовые проблемы и даже стоит вопрос участия в Единой лиге-2021/22, но команда, имеющая в составе лучшего бомбардира турнира за всю его историю Алексея Шведа и экс-чемпиона НБА Тимофея Мозгова, по определению не может быть проходным соперником. Сражение "Локо" - "Химки" вышло красивым, напряженным, держащим интригу до сирены. Краснодарцы показали класс и общую организованность коллектива - 89:80 на Кубани и 92:85 в Подмосковье.

"Локо" и УНИКС играли друг с другом в этом сезоне многократно. В Единой лиге краснодарцы оба раза оказались сильнее. А вот четвертьфинальная серия в рамках Еврокубка, проводимая до двух побед, принесла успех казанцам - 2-1. Впереди нас ждет увлекательный третий раунд противоборства двух топ-клубов. Теперь уже серия до трех выигрышей по схеме "2-2-1". Даты: 18 и 20 мая (Краснодар), 23 и, если понадобится, 25 мая (Казань). При неоходимости пятой встречи она состоится 29 мая на площадке "Локо".

- Серия с "Химками" была сложной, - сказал наставник кубанцев Евгений Пашутин. - "Химки" - классная команда, почти всю стартовую пятерку составляют баскетболисты сборных и с опытом игры в НБА. Теперь готовимся к полуфиналу с Казанью в режиме максимально быстрого восстановления кондиций.

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