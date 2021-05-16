"Рубин" и "Ротор" в последнем туре чемпионата РПЛ сыграли вничью

В матче 30-го тура чемпионата России по футболу казанский "Рубин" на своем поле сыграл вничью с волгоградским "Ротором".

Оба мяча были забиты с пенальти за игру рукой. Во втором тайме гости вышли вперед, одиннадцатиметровый удар точно исполнил бразилец Фламарион. Но в компенсированное время Джордже Деспотович тоже реализовал свой шанс.

Казанцы набрали 53 очка и завершили чемпионат на четвертом месте. В следующем сезоне они сыграют в еврокубке. А вот "Ротор" с 22 баллами вылетит из РПЛ, если в последнем матче дня "Уфа" не проиграет "Арсеналу".