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16.05.2021 22:28
Рубрика: Спорт

Россиянин Смаль выиграл гонку итальянской «Формулы-4»

Текст: Максим Домчев
Фото: Пресс-служба Prema Powerteam
Фото: Пресс-служба Prema Powerteam

Российский пилот Кирилл Смаль стал победителем гонки итальянской серии "Формулы-4". Третье место занял еще один представитель России Владислав Ломко.

На французской трассе "Поль Рикар" стартовал новый сезон одного из главных первенств своей категории. Итальянский чемпионат "Формулы-4" наряду с немецким считается одним из сильнейших в Европе. Первенство называют итальянским, поскольку промоутеры из этой страны проводят соревнования, но участвуют здесь самые перспективные пилоты со всего мира, а проходят гонки в самых разных странах - причём первый этап прошёл на французской трассе "Поль Рикар" в Ле-Кастелле.

Среди участников первого этапа - на него заявились 37 спортсменов - были трое россиян: Кирилл Смаль, Владислав Ломко и Никита Бедрин. И уже в первой квалификации уик-энда Смаль блеснул, завоевав поул в первой гонке. Ее Кирилл выиграл в блестящем стиле, сохранив позицию на старте и сдержав соперников в концовке, благодаря точному расчету. Владислав Ломко финишировал четвертым, набрав немало очков, а вот Никита Бедрин при старте с 12-й позиции закончил гонку 13-м.

Во втором заезде, состоявшемся утром в воскресенье Ломко занял шестое место, а Смаль занял третью позицию, во второй раз поднявшись на подиум. Победу же одержал Тим Трамнитц - немецкий гонщик, который был вторым после Смаля в первом заезде.

Затем Трамнитц выиграл и третью гонку. Зато третьим в финальном заезде финишировал Владислав Ломко - так что на подиуме в Ле-Кастелле побывали два российских гонщика. Этот успех также позволил Ломко подтянуться к лидерам чемпионата и вступить в борьбу за самые высокие позиции.

По итогам первого этапа сезона на первой строчке турнирной таблицы расположился Тим Трамнитц. Кирилл Смаль, его главный соперник, отстаёт на 28 баллов. Далее расположились Оливер Бирман и Владислав Ломко, разделившие с лидером чемпионата подиум финальной гонки, а замыкает топ-5 Люк Браунинг. Никита Бедрин пока лишь на 20-й позиции, однако результаты этого уик-энда явно не отражают скорости россиянина.

Следующий этап первенства пройдёт 4-6 июня в Мизано.

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