В российской Премьер-лиге (РПЛ) состоялись матчи заключительного 30-го тура. Главная борьба в последний игровой день развернулась за второе место, дающее право участия в квалификации Лиги чемпионов. Его занял "Спартак", вырвавший ничью в матче с "Ахматом" (2:2), уступая 0:2. Бронзовым призером стал "Локомотив".

"Спартак" в концовке сезона одержал ряд побед и сумел обогнать в турнирной таблице "Локомотив". Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Перед выходными "красно-белые" опережали своего ближайшего конкурента аж на три очка. То есть для выполнения поставленной цели подопечным Доменико Тедеско достаточно было не уступить в Грозном "Ахмату". Со своей задачей "Спартак", потрепав нервы болельщикам, все же справился.

В параллельной встрече "Локомотив" уже на последней минуте забил "Уралу" (1:0) из Екатеринбурга и финишировал на третьем месте. На правах обладателя Кубка России "железнодорожики" получили прямую путевку в групповой этап Лиги Европы.

В то же время "Рубин" и "Сочи" сыграют в новом турнире УЕФА - Лиге конференций.

Вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ - второй по силе дивизион чемпионата России) "Тамбов" и волгоградский "Ротор". В Премьер-лигу вышли финалист Кубка России "Крылья Советов" и "Нижний Новгород".

Статистика

"Локомотив" - "Урал" - 1:0

Голы: Рыбчинский, 89.

"Ахмат" - "Спартак" - 2:2

Голы: Ильин, 20, 31 - Промес, 53, Мозес, 82.

"Динамо" - ЦСКА - 3:2

Гол: Грулев, 65, 72, Захарян, 89 - Тикнизян, 18, Эджуке, 79.

"Ростов" - "Краснодар" - 1:3

Голы: Газинский, автогол, 49 - Олссон, 45, Вандерсон, 60, Панталеан, 90+7.

"Тамбов" - "Зенит" - 1:5

Голы: Климов, 45 - Дзюба, 11, 55, 72, 74, Васиев, автогол, 90+3.

"Химки" - "Сочи" - 0:0

"Рубин" - "Ротор" - 1:1

Голы: Деспотович, 90+3, пен - Фламарион, 78, пен.

"Уфа" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Иванов, 8, Беляев, автогол, 43 - Кангва, 33.