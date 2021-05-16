Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) отправила заявку по составу нашей мужской команды для выступления в Лиге наций 2021 года. Турнир с участием 16 соискателей наград состоится в режиме "ковидного пузыря" в Римини (Италия) с 28 мая по 27 июня.

Вот выбор, который сделал наставник сборной Туомас Саммелвуо: связующие - Игорь Кобзарь ("Кузбасс", Кемерово), Павел Панков ("Динамо" М); диагональные - Максим Михайлов ("Зенит-Казань"), Дмитрий Мусэрский ("Сантори", Япония), Виктор Полетаев ("Зенит" СПб); блокирующие - Илья Власов ("Динамо" М), Артем Вольвич ("Зенит-Казань"), Ильяс Куркаев ("Локомотив", Новосибирск); доигровщики - Денис Богдан, Дмитрий Волков (оба - "Факел", Новый Уренгой), Егор Клюка ("Зенит" СПб), Ярослав Подлесных, Антон Семышев (оба - "Динамо" М); либеро - Евгений Баранов ("Динамо" М), Валентин Голубев ("Зенит-Казань").

К сожалению, на днях травмировался блокирующий питерского "Зенита" Иван Яковлев. Пока он не сможет помочь команде.

Всего в списке - 15 фамилий. На каждый матч заявляют до 14 игроков. В состав делегации может входить не более 25 человек. У России обширный штаб команды. Помощником Саммелвуо недавно был назначен рулевой уфимского "Урала" Игорь Шулепов. Он сам очень много раз выступал за сборную, становился обладателем Кубка мира (1999), "серебра" Олимпиады-2000 в австралийском Сиднее, трижды поднимался на пьедестал по итогам континентальных первенств.

В Римини на предварительном этапе 16 команд сыграют в один круг, квартет лучших далее выступит в полуфинале. Напомним, что наша мужская сборная - двукратный (2018, 2019) и пока единственный победитель Лиги наций. В 2020-м титул остался без владельца из-за пандемии.