В Дрездене произошли столкновения футбольных болельщиков и полиции

В Дрездене футбольные болельщики устроили беспорядки перед стадионом, есть пострадавшие.

В воскресенье в Дрездене прошел футбольный матч между местным "Динамо" и клубом из Мюнхена "Тюркгюджю". По ходу матча хозяева повели в счете со счетом 3:0, после чего болельщики гостей решили прорваться на стадион.

Как сообщает MDR, поклонники мюнхенского клуба, которых было около 500 человек, которые применяли пиротехнику и бросали в полицейских посторонние предметы. В результате правоохранительные органы были вынуждены использовать спецсредства - водометы и слезоточивый газ.

В ходе столкновений пострадавшие есть с обеих сторон. Среди них более десяти полицейских.

"Динамо" в этом матче добилось победы и вышло во вторую Бундеслигу.