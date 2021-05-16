В Токио запустили обратный отсчет за 100 дней до Паралимпиады

Церемония по случаю обратного отсчета за 100 дней до открытия Паралимпийских игр состоялась в Токио. Как сообщает РИА Новости, прямую трансляцию вел канал оргкомитета Игр.

На церемонии присутствовали губернатор Токио Юрико Коикэ, министр по делам Олимпийских игр Тамаё Марукава, президент олимпийского комитета Игр в Токио Сэйко Хасимото. Губернатор выразила благодарность всем, кто готовит японскую столицу к старту Паралимпиады в непростых условиях, и особенно врачам, которые продолжают самоотверженно бороться с пандемией ковида.

Из-за ситуации с коронавирусом штат сотрудников Игр пришлось сократить минимум на четверть. Кроме того, в Паралимпиаде примет участие меньше команд, чем было заявлено изначально, а спортсменам придётся соблюдать строгие ограничения. Решение о допуске зрителей пока не принято.

Напомним, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио пришлось отложить на год из-за коронавируса. Теперь Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада - с 24 августа по 5 сентября.