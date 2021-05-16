Видео: гол вратаря принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем"

Гол бразильского голкипера "Ливерпуля" Алисона Бекера принес победу "Ливерпулю" над "Вест Бромвичем" - 2:1.

В матче 36-го тура чемпионата Англии по футболу "Вест Бромвич" принимал "Ливерпуль", который продолжает борьбу за путевку в Лигу чемпионов.

Хозяева открыли счет уже на 15-й минуте встречи. Нападающий Хал Робсон-Кану смог в непростой ситуации пробить точно в дальний угол ворот Алисона Бекера.

Еще в первой половине встречи гости усилиями Мохамеда Салаха восстановили равенство в счете.

Во втором тайме "Ливерпуль" стремился вырвать победу, но отличиться все никак не удавалось.

Уже в компенсированное время матча гости получили право на угловой. Прибежал на стандарт и голкипер "Ливерпуля", который после навеса сумел головой переправить мяч в сетку.

WOW! Allison Becker scores the winning goal for Liverpool. Absolute madness...🔴⚪️ #WBALIV pic.twitter.com/FGeSjCoDLG — Golazo Media (@GolazoMedia) May 16, 2021

"Ливерпуль" после 36 туров занимает пятое место, отставая от "Челси" на одно очко.