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Рубрика: Спорт

Едут с греком

Перед стартом "Финала четырех" Евролиги ЦСКА продлил контракт с главным тренером Димитрисом Итудисом
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8457)
В понедельник стартовала полуфинальная серия баскетбольной Единой лиги между победителем регулярного чемпионата питерским "Зенитом" и десятикратным победителем Единой лиги - ЦСКА.
Вместе с ЦСКА Итудис дважды становился чемпионом Евролиги и пять раз побеждал в Единой лиге. Фото: РИА Новости Вместе с ЦСКА Итудис дважды становился чемпионом Евролиги и пять раз побеждал в Единой лиге. Фото: РИА Новости
Вместе с ЦСКА Итудис дважды становился чемпионом Евролиги и пять раз побеждал в Единой лиге. Фото: РИА Новости

Команды сразятся между собой до трех побед одного из клубов по схеме 2-2-1. Первый поединок прошел в Санкт-Петербурге. На момент подписания номера "РГ" в печать его результат не был известен.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Отметим, что в город на Неве "красно-синие" отправились без ряда ведущих игроков. Из-за болезни не смог присоединиться к команде Иффе Лундберг. Также в заявке на матч у армейцев не было Джоэла Боломбоя (травма голеностопа), Николы Милутинова (операция на плече) и Яниса Стрелниекса.

Другое дело, что непосредственно перед игрой армейский клуб официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Димитрисом Итудисом.

Новое соглашение между "красно-синими" и греческим специалистом рассчитано до лета 2023 года.

Напомним, что Итудис работает в ЦСКА с 2014 года. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом Евролиги и пять раз побеждал в Единой лиге.

Димитрис является лидером в истории ЦСКА по количеству побед в Евролиге. Под его руководством "красно-синие" выиграли 375 из 455 официальных матчей (82,4%).

Улучшить статистику армейцы могут совсем скоро - с 28 по 30 мая в Кельне пройдет "Финал четырех" самого перстижного клубного турнира Старого Света. ЦСКА в полуфинале ждет турецкий "Анадолу Эфес".

Под руководством Итудиса ЦСКА выиграл 375 из 455 официальных матчей

Сам Итудис был очень рад остаться работать в Москве, о чем рассказал в интервью пресс-службе ЦСКА:

- Для меня большая честь, что Андрей Ватутин, клуб ЦСКА доверили мне руководить командой на протяжении еще одного контрактного срока, искренне благодарю за эту возможность... Обещаю, что продолжу усердно работать.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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В свою очередь, президент армейцев, Андрей Ватутин, уверен, что потенциал совместной работы с Итудисом не исчерпан:

- С ним мы пробились в шесть "Финалов четырех" Евролиги, взяли два европейских титула и продолжаем показывать высокие результаты в любых обстоятельствах. Минувшим летом мы подписывали трехлетние контракты с ключевыми игроками, а потому считаю справедливым дать Димитрису возможность внести необходимые корректировки и реализовать планы клуба.

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