Соперник сборной России по групповому этапу чемпионата Европы-2020 Бельгия огласила заявку на предстоящий турнир.

В список попали 26 футболистов, в том числе и все звезды "красных дьяволов": братья Азары, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс. Отдельно обращает на себя внимание включение в заявку Эдена Азара, пропустившего большую часть нынешнего и прошлого сезонов из-за бесконечной череды травм. Полузащитник мадридского "Реала" недавно даже признался, что может закончить карьеру через два-три года.

Полностью состав бельгийцев выглядит следующим образом: вратари - Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матц Зельс; защитники - Томас Вермален, Тоби Алдервейрелд, Тома Менье, Дедрик Боята, Тимоти Кастань, Ян Вертонген, Джейсон Денайер; полузащитники - Кевин Де Брюйне, Янник Феррейра Карраско, Насер Шадли, Аксель Витцель, Жереми Доку, Леандро Троссар, Дрис Мертенс, Эден Азар, Торган Азар, Денис Прат, Юри Тилеманс, Леандер Дендонкер, Ханс Ванакен; нападающие - Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Ромелу Лукаку.

Напомним, что Бельгия является лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Матч против "красных дьяволов" станет первым для российской сборной на чемпионате Европы (12 июня в Санкт-Петербурге). Также наша команда встретится в Санкт-Петербурге с финнами (16 июня) и в Копенгагене с Данией (21 июня).

Добавим, что заявку на Евро-2020 огласили также финалисты чемпионата мира хорваты. В список попали Никола Влашич (ЦСКА) и защитник "Зенита" Деян Ловрен.