Новости

Ученые: Акулы обладают внутренней навигационной системой, подобной GPS 23:17
В секторе Газа разбомблено здание катарского отделения Красного полумесяца 22:40
Один человек погиб, двое ранены при крушении вертолета под Архангельском 22:35
Полностью автономный корабль отправится через Атлантику без экипажа 22:27
ЕС согласился на перемирие с США по поводу тарифов 22:18
Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу 21:37
Евгений Попов: Необходимо как можно скорее начать реставрацию объектов культурного наследия в Западном округе 21:28
В США на свободу вышли два брата отсидевшие 30 лет по ложному обвинению 21:19
МГРО "Единой России": Число заявок на участие в праймериз увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом 21:19
Галявиева направят в НИИ Сербского для психиатрической экспертизы 21:19
Опрос: Большинство немцев ждут перемен в политике правительства 21:12
Светлана Разворотнева: Доступный паркинг - не мечта, а необходимость 21:07
Аэродром на Земле Франца-Иосифа сможет принимать стратегические бомбардировщики 20:59
Турции предложили присоединиться к платформе "Путешествую без COVID-19" 20:49
В армии вакцинировали почти 834 тыс. человек 20:48
Правительство выделило 5 млрд рублей на кэшбэк за детские путевки 20:47
Бастрыкин взял на контроль расследование дела о стрельбе охранника по ребенку 20:13
Израиль нанес удар по главному штабу службы внутренней безопасности ХАМАС 19:38
Похитителей певца Авраама Руссо освободили за истечением срока давности 19:37
Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон 19:19
Патриарх Кирилл: В тюрьмах более тысячи православных храмов и молитвенных комнат 19:17
Для пострадавших в казанской гимназии собрали 73 миллиона рублей 19:16
В Петербурге развернут более 450 новых коек для пациентов с COVID-19 19:04
Росстат: Снижение экономики России в I квартале замедлилось до 1% 19:00
СИЗО "Бутырка" был обесточен в течение часа 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 22:14
Рубрика: Спорт

Азар и другие

Соперник России по Евро Бельгия назвала состав на турнир
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8457)
Соперник сборной России по групповому этапу чемпионата Европы-2020 Бельгия огласила заявку на предстоящий турнир.
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

В список попали 26 футболистов, в том числе и все звезды "красных дьяволов": братья Азары, Кевин Де Брюйне, Ромелу Лукаку, Дрис Мертенс. Отдельно обращает на себя внимание включение в заявку Эдена Азара, пропустившего большую часть нынешнего и прошлого сезонов из-за бесконечной череды травм. Полузащитник мадридского "Реала" недавно даже признался, что может закончить карьеру через два-три года.

Фото: AP Photo/TT News Agency, Jonas Ekstromer
Златан Ибрагимович не сыграет на Евро-2020

Полностью состав бельгийцев выглядит следующим образом: вратари - Тибо Куртуа, Симон Миньоле, Матц Зельс; защитники - Томас Вермален, Тоби Алдервейрелд, Тома Менье, Дедрик Боята, Тимоти Кастань, Ян Вертонген, Джейсон Денайер; полузащитники - Кевин Де Брюйне, Янник Феррейра Карраско, Насер Шадли, Аксель Витцель, Жереми Доку, Леандро Троссар, Дрис Мертенс, Эден Азар, Торган Азар, Денис Прат, Юри Тилеманс, Леандер Дендонкер, Ханс Ванакен; нападающие - Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке, Ромелу Лукаку.

Напомним, что Бельгия является лидером рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Матч против "красных дьяволов" станет первым для российской сборной на чемпионате Европы (12 июня в Санкт-Петербурге). Также наша команда встретится в Санкт-Петербурге с финнами (16 июня) и в Копенгагене с Данией (21 июня).

Добавим, что заявку на Евро-2020 огласили также финалисты чемпионата мира хорваты. В список попали Никола Влашич (ЦСКА) и защитник "Зенита" Деян Ловрен.

Спорт Футбол Чемпионат Европы Чемпионат Европы по футболу - 2020