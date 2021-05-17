Сборная России по прыжкам в воду заслужила Кубок наций на чемпионате Европы в Будапеште. Наша команда стала первой в общем зачете, завоевав в 13 видах программы 13 медалей: пять золотых, четыре серебряных и четыре бронзовых. Второй результат показала команда Германии (4-1-3). Третье место заняла сборная Италии (2-3-2). Эффектным завершением соревнований россияне обязаны Александру Бондарю, который одержал победу в прыжках с 10-метровой вышки.

Бондарь продемонстрировал удивительные стабильность, мастерство, психологическую устойчивость. За шесть попыток он не допустил ни одной помарки или малейшего сбоя. Из 54 оценок только две были 8,0, остальные - 8,5 и выше, в том числе пять "десяток". Его общая сумма баллов - 564,35 - это однозначно показатель высшего класса.

Хотя рекордсменом остается британец Том Дэйли, набравший на чемпионате мира, проходившем здесь же, в Будапеште, 590 баллов. Но на чемпионате Европы ошибка на втором прыжке превратила его из лидера и фаворита в догоняющего. Правда, надо отдать британцу должное: Дэйли собрался и сделал максимум для того, чтобы вернуться в борьбу за медали.

У Александра Бондаря пока нет олимпийских медалей. Но он может исправить ситуацию в Токио

В итоге в том финале он заработал 10 "десяток", а в пятой, предпоследней попытке набрал 109,15 балла - лучший результат за индивидуальный прыжок в карьере. Бондарь не дрогнул и продолжил работать четко и уверенно.

А вот Виктор Минибаев чуть сбавил обороты и пропустил Дэйли на второе место. В протоколе их разделило всего 3,25 балла (530,05 против 533,30). Минибаев, конечно, заявил, что недоволен собой, но в то же время очень рад за друга Александра Бондаря, с которым они выступают в синхронных прыжках. На чемпионате мира-2019 парни взяли "серебро", уступив лишь китайцам. На этом турнире тоже стали вторыми, проиграв британскому дуэту.

Александр Бондарь получил пять "десяток" от судей. Фото: РИА Новости

- Счастлив, что победил, потому что надеялся и рассчитывал на это "золото", - цитирует Бондаря пресс-служба соревнований. - В этом финале мне удались все шесть прыжков, обошлось без ошибок, так что я полностью удовлетворен результатом.

Между тем

В последний день соревнований по плаванию на открытой воде россияне взяли первую и единственную медаль. На по-настоящему марафонской дистанции 25 км Кирилл Абросимов финишировал третьим. Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон, показавший результат 4 часа 35 минут 59,8 секунды. Абросимов отстал от лидера на 6,4 секунды. Руслан Садыков стал седьмым, проиграв лидеру 1.13,6 минуты.