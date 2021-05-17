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Рубрика: Спорт

Сохранил рейтинг

Даниил Медведев остался второй ракеткой мира
Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 106(8457)
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг лучших игроков мира.
Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Фото: EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

По-прежнему нет равных сербу Новаку Джоковичу, несмотря на то, что ему не удалось защитить свой титул в Риме.

В решающем матче турнира серии "Мастерс" Джоковичу противостоял испанец Рафаэль Надаль.

Встреча завершилась со счетом - 7:5, 1:6, 6:3 в пользу Рафаэля.

Это была 57-я встреча двух замечательных теннисистов, а также 29-я на турнирах категории "Мастерс". Счет в личных встречах стал 29:28 в пользу Джоковича, на грунте - 19:7 в пользу Надаля.

Надаль в десятый раз выиграл турнир в Риме, обыграв Джоковича

При этом россиянин Даниил Медведев остался второй ракеткой мира, опережая Надаля, а вот Андрей Рублев занимает седьмую строчку.

Также стоит отметить, что Аслан Карацев, на минувшей неделе дошедший до третьего круга на "Мастерсе" в Риме, поднялся с 27-й на 25-ю позицию. В свою очередь, Карен Хачанов опустился на 26-ю строчку.

Также свои рейтинги обновила и Женская теннисная ассоциация (WTA).

По итогам турнира в Риме россиянка Вероника Кудерметова, не сумевшая выйти в четвертьфинал, опустилась с 28-й на 29-ю строчку.

Российский теннисист Карацев не смог выйти в 1/4 финала "Мастерса" в Риме

19-летняя представительница Польши Ига Швентек, победившая в Риме, дебютировала в топ-10.

Россиянка Вера Звонарева впервые с августа 2019 года вернулась в первую сотню, поднявшись в рейтинге на 17 позиций.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти. Вторая ракетка мира - японка Наоми Осака, третья - румынка Симона Халеп.

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