Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг лучших игроков мира.

По-прежнему нет равных сербу Новаку Джоковичу, несмотря на то, что ему не удалось защитить свой титул в Риме.

В решающем матче турнира серии "Мастерс" Джоковичу противостоял испанец Рафаэль Надаль.

Встреча завершилась со счетом - 7:5, 1:6, 6:3 в пользу Рафаэля.

Это была 57-я встреча двух замечательных теннисистов, а также 29-я на турнирах категории "Мастерс". Счет в личных встречах стал 29:28 в пользу Джоковича, на грунте - 19:7 в пользу Надаля.

При этом россиянин Даниил Медведев остался второй ракеткой мира, опережая Надаля, а вот Андрей Рублев занимает седьмую строчку.

Также стоит отметить, что Аслан Карацев, на минувшей неделе дошедший до третьего круга на "Мастерсе" в Риме, поднялся с 27-й на 25-ю позицию. В свою очередь, Карен Хачанов опустился на 26-ю строчку.

Также свои рейтинги обновила и Женская теннисная ассоциация (WTA).

По итогам турнира в Риме россиянка Вероника Кудерметова, не сумевшая выйти в четвертьфинал, опустилась с 28-й на 29-ю строчку.

19-летняя представительница Польши Ига Швентек, победившая в Риме, дебютировала в топ-10.

Россиянка Вера Звонарева впервые с августа 2019 года вернулась в первую сотню, поднявшись в рейтинге на 17 позиций.

Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти. Вторая ракетка мира - японка Наоми Осака, третья - румынка Симона Халеп.