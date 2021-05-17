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17.05.2021 16:15
Рубрика: Спорт

Два игрока "Локомотива" попали в сборную Польши на ЧЕ по футболу

Текст: Максим Домчев

Тренерский штаб сборной Польши огласил список игроков, которые выступят на чемпионате Европы по футболу. В их числе два представителя РПЛ. Главный тренер команды Паулу Соуза принял решение включить в состав двух футболистов московского "Локомотива": защитника Мацея Рыбуса и полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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На сайте Польского футбольного союза опубликован полный состав. Вратари: Лукаш Фабиански ("Вест Хэм Юнайтед"), Радослав Маецки ("Монако"), Лукаш Скорупски ("Болонья"), Войцех Щенсны ("Ювентус").

Защитники: Ян Беднарек ("Саутгемптон"), Бартош Берешиньски ("Сампдория"), Павел Давидович ("Верона"), Камил Глик ("Монако"), Михал Хелик ("Барнсли"), Томаш Кендзера ("Динамо" Киев), Камил Пятковски ("Ракув"), Тимотеуш Пухач ("Лех"), Мацей Рыбус ("Локомотив").

Полузащитники: Пшемыслав Франковский ("Чикаго Файр"), Кацпер Козловский ("Погонь Щецин"), Гжегож Крыховяк ("Локомотив"), Кароль Линетти ("Сампдория"), Якуб Модер ("Брайтон энд Хоув Альбион"), Пшемыслав Плахета ("Норвич Сити"), Камиль Юзвяк ("Лех"), Петр Зелиньски ("Наполи"), Матеуш Клих ("Лидс Юнайтед").

Нападающие: Давид Ковнацкий ("Фортуна"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Аркадиуш Милик ("Наполи"), Кароль Свидерский (ПАОК), Якуб Шверчок ("Пяст Гливице").

В резервном списке оказались защитник "Урала" Рафал Аугустыняк и полузащитник столичного "Динамо" Себастьян Шиманьски.

На чемпионате Европы польская команда выступит в одной группе со сборными Словакии, Испании и Швеции. 1 июня во Вроцлаве в товарищеском матче подопечные Паулу Соузы сыграют контрольный матч со сборной России.

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