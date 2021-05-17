В календаре чемпионата мира в гонках "Формулы-1" произошли изменения. Накануне руководство "Ф-1" официально объявило об отмене Гран-при Турции, который должен был пройти в июне.

Этап не состоится из-за ограничений, связанных со сложившейся в стране сложной ситуации с коронавирусом.

Напомним, что Турция была внесена в "красный список" в Великобритании, из-за этого многие команды во время проведения Гран-при попали бы под строгие карантинные ограничения.

Из-за этого Гран-при Франции состоится на неделю раньше (18-20 июня), а в Австрии пройдут два этапа подряд (25-27 июня и 2-4 июля).

Тем временем резервный пилот "Альпин" Даниил Квят признался, что ему было приятно снова сесть за руль болида и ощутить скорость.

"Мы успешно протестировали новые шины, которые будут использоваться в 2022 году. Преодолели большую дистанцию и получили много необходимой информации. Команде это все пригодится для дальнейшего прогресса. Очень рад, что внес свой вклад. Мне было достаточно комфортно в машине, и я сразу смог сосредоточиться на выполнении программы. Рад вернуться за руль болида "Формулы-1", было здорово ощутить скорость и драйв. С нетерпением жду следующей такой возможности, - приводит слова гонщика пресс-служба Pirelli.

Добавим, что Квят за день шинных тестов в Барселоне проехал 127 кругов.

Российский пилот в Испании выступал в новом шлеме, который был выполнен в синих, красных и белых цветах, которые являются не только цветами команды "Альпин", но и также флагов России и Франции.