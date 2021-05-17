Футболист "Чертаново" Пиняев может перейти в "Барселону"

Полузащитник футбольного клуба "Чертаново" Сергей Пиняев может в скором времени перейти в "Барселону", сообщает "Спорт-Экспресс". При этом 16-летний игрок будет отдан в аренду в клуб РПЛ "Химки", где сможет получать игровую практику.

В числе претендентов на талантливого российского полузащитника значатся и другие европейские клубы, а также чемпион России "Зенит".

Пиняев дважды бывал на стажировке в английском клубе "Манчестер Юнайтед" и получил восторженные отзывы о своей игре. В минувшем сезоне ФНЛ на его счету два мяча и пять голевых передач в 30 матчах.