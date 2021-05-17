Гинер извинился перед болельщиками ЦСКА за провальный сезон

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер извинился перед болельщиками клуба за шестое место в чемпионате России.

ЦСКА впервые с сезона 2001/02 по итогам сезона не сумел завоевать место в еврокубках. Армейцы стали лишь шестыми, и вину за результат взял на себя президент клуба.

"Результаты следует признать неудовлетворительными, команда не решила поставленных задач, не вышла в еврокубки. Да, в ряде матчей на результатах сказались судейские ошибки. Но основные причины внутренние - ответственность за такие результаты несу я", - сказал Гинер "Спорт-Экспрессу".

Он добавил, что приносит свои извинения за провальный сезон, пообещав, что в межсезонье будет проделана работа, которая позволит выступить намного успешнее.

При этом серьезных изменений в составе и тренерском штабе ожидать не стоит.

"Мы единая команда, нам предстоит много работы. Будем исправлять ситуацию все вместе", - сказал он.

В следующем сезоне, по словам Гинера, перед ЦСКА будет стоять задача завоевания чемпионского титула.