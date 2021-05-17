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17.05.2021 12:31
Рубрика: Спорт

Головин прокомментировал победу над "Ренном"

Текст: Максим Домчев

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, ставший автором победного мяча в ворота "Ренна", прокомментировал свою игру в этом матче. Россиянин отметил, что для его команды игра получилась тяжелой и важной.

Фото: AFP/Valery HACHE
Гол и передача Головина принесли "Монако" победу

"За последнее время, наверное, одна из самых сложных игр для нас. Хорошо, что мы смогли реализовать свои моменты в первом тайме и создать преимущество в два мяча. Голевые атаки с моим участием? Ничего особенного. В первом случае мы хорошо выбежали в контратаку. Нужно было отдать точный и своевременный пас Бен-Йеддеру, что и получилось сделать. Ну а дальше он все классно исполнил", - цитирует Головина "Чемпионат".

Россиянин также рассказал о том, как он смог забить мяч, ставший победным. По словам Головина, он увидел, что можно пробить по воротам и сделал это. А гол стал следствием рикошета от защитника соперника.

"Разумеется, рад и голевой передаче, и забитому мячу, но самые большие эмоции от победы команды", - сказал Головин.

Напомним, в минувшее воскресенье в 37-м туре чемпионата Франции "Монако" на своем поле переиграл "Ренн" - 2:1. В составе монегасков победный мяч оказался на счету Головина. Также он ассистировал партнеру в моменте с первым забитым мячом.

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