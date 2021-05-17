"Горжусь, что работал в этом клубе": Тедеско попрощался со "Спартаком"

Доменико Тедеско, который покидает пост главного тренера "Спартака", дал финальную пресс-конференцию в Москве. Он рассказал об отношениях с владельцем клуба Леонидом Федуном, почему решил уйти, как команда чуть не вылетела из премьер-лиги и с какими чувствами он покидает Россию.

О Леониде Федуне и Зареме Салиховой

Доменико Тедеско: Владельца клуба Леонида Федуна я впервые встретил в 2019 году и всегда чувствовал его поддержку, он всегда мне доверял, был одним из тех, кто хотел видеть мой рост как тренера. Хотел бы также поблагодарить Зарему (Салихову, супругу Леонида Федуна - прим. "РГ"). Мы знакомы чуть меньше, но она всегда помогала и мне, и команде, и штабу решать проблемы. Также спасибо Томасу Цорну (бывшему гендиректору "Спартака" - прим. "РГ"). Именно он привел меня сюда, убедил работать здесь.

О своем последнем матче в "Спартаке"

Доменико Тедеско: Перед игрой в Грозном мы уже знали, что точно будем играть в Европе. Когда я приходил в "Спартак", 3-е место позволяло играть в отборе Лиги чемпионов. Потом рейтинг ухудшился, и теперь третья команда попадает в Лигу Европы, а вторая играет в отборе Лиги чемпионов. Если бы мы стали третьими, это все равно был бы отличный сезон, потому что в прошлом году я опасался, что мы можем вылететь из премьер-лиги. Никогда об этом ранее не говорил, но это был непростой момент.

О решении уйти из "Спартака"

Доменико Тедеско: Я принял это решение в декабре. С того момента прошло шесть месяцев и на протяжении всего времени мне задавали один и тот же вопрос, почему я принял такое решение. Я был честным с самого начала, дал возможность клубу перед зимним отпуском принять эту ситуацию или сменить тренера, не дожидаясь окончания контракта. Если бы решение принимала моя семья, наверное, она сказала бы: "Ладно, оставайся!". Но это решение мое. И оно было непростым.

О тех, кто критиковал его в России

Доменико Тедеско: Я покидаю Россию и клуб с позитивными эмоциями и воспоминаниями. Горд, что смог стать частью истории "Спартака". Если ты тренер такого клуба или "Шальке", где я работал ранее, надо быть готовым к критике. Недавно смотрел трансляцию матча "Сочи" с "Краснодаром", так даже во время этой игры постоянно слышал упоминания о "Спартаке". В России всегда говорят про "Спартак", а о других - нет.

О трех главных моментах в "Спартаке"

Доменико Тедеско: Навсегда запомню нашу победу над ЦСКА дома в кубковом матче. Тогда стадион был полон - это было до пандемии. Это сила "Спартака" - когда стадион заполнен. Также буду помнить последнюю игру на домашней арене - с "Химками", после которой попрощался с болельщиками. Ну, и последний матч в Грозном.

О чувствах к "Спартаку"

Доменико Тедеско: Когда меня уволили из "Шальке" во втором сезоне, дал себе слово больше не пускать ни один клуб в свое сердце. Я потерпел поражение, потому что вы видите, как я говорю о "Спартаке". Многие друзья твердили мне: "Что ты делаешь? Зачем едешь в Россию? В Германии российский футбол не смотрят". Но мне никогда не было дела до того, что говорят люди.

Они должны ехать сюда, в Россию, прийти на стадион "Спартака", на стадионы в Краснодаре, Волгограде, Грозном… У России отличный потенциал. Вы самая большая страна в мире и у вас так много талантов! Наш штаб привел несколько молодых игроков в главную команду. Маслов, Литвинов, Маркитесов, больше стал играть Умяров… Рад, что эти игроки в основе.

Мне нравится ваш футбол. Не только немцам, но и итальянцам буду говорить: приезжайте в Россию, посмотрите стадионы, на молодых игроков и увидите потенциал. Приехать работать в Россию было одним из лучших моих решений.

О том, вернется ли в "Спартак"

Доменико Тедеско: Горжусь, что работал в этом клубе. И могу представить, что вернусь в "Спартак". Если клубу это потребуется и ситуация будет подходящей. Всегда говорил, что хочу доработать свой контракт до последней игры здесь. Что дальше? Сейчас я хочу увидеть семью и сделать небольшую паузу в карьере.