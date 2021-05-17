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17.05.2021 15:22
Рубрика: Спорт

Хоккеист Телегин покинул ЦСКА и перейдет в "Авангард"

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Олимпийский чемпион 2018 года, нападающий Иван Телегин, покинул хоккейный клуб ЦСКА. Он продолжит карьеру в омском "Авангарде".

Фото: РИА Новости
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В понедельник московский ЦСКА объявил о расторжении контракта с нападающим Иваном Телегиным, который выступал за армейцев с 2014 года. В сезоне 2018-2019 годов он вместе с командой завоевал Кубок Гагарина.

Позже портал "Чемпионат" заявил о том, что Телегин продолжит карьеру в омском "Авангарде", который в недавнем финале переиграл ЦСКА. В нынешнем сезоне на счету Телегина 16 очков в 57 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. В составе сборной России нападающий в 2018 году завоевал золотые медали Олимпиады в Пхенчхане.

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