Российский пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.

Колесников выиграл второй полуфинальный заплыв на чемпионате Европы в Будапеште с результатом 23,93 секунды, обновив собственное достижение. Его он установил также на ЧЕ, но в 2018 году в Глазго. Тогда он проплыл "полтинник" за 24 секунды ровно.

В 2019 году у нашего пловца возникли проблемы со здоровьем, из-за чего пострадала подготовка к чемпионату мира в южнокорейском Кванджу. Но Колесников там выступил. Завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине, а также "серебро" в эстафете 4×100 м вольным стилем и "бронзу" в комбинированной эстафете 4×100 м.