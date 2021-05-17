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17.05.2021 19:51
Рубрика: Спорт

Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Текст: Анна Козина
Российский пловец Климент Колесников побил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине.
Фото: EPA-EFE/Tamas Kovacs Фото: EPA-EFE/Tamas Kovacs
Фото: EPA-EFE/Tamas Kovacs
Фото: EPA-EFE/Tamas Kovacs
Мартин Малютин выиграл для сборной России по плаванию первое "золото" ЧЕ

Колесников выиграл второй полуфинальный заплыв на чемпионате Европы в Будапеште с результатом 23,93 секунды, обновив собственное достижение. Его он установил также на ЧЕ, но в 2018 году в Глазго. Тогда он проплыл "полтинник" за 24 секунды ровно.

В 2019 году у нашего пловца возникли проблемы со здоровьем, из-за чего пострадала подготовка к чемпионату мира в южнокорейском Кванджу. Но Колесников там выступил. Завоевал бронзовую медаль на дистанции 50 метров на спине, а также "серебро" в эстафете 4×100 м вольным стилем и "бронзу" в комбинированной эстафете 4×100 м.

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