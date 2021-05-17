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17.05.2021 21:58
Рубрика: Спорт

Получилось очень быстро

Колесников побил рекорд мира на 50 м на спине
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8457)
Российские пловцы начали чемпионат Европы в Будапеште с золотых медалей и рекордов.
Климент Колесников стартует в цветных шапочках, чтобы бабушка могла идентифицировать его на дорожке. Фото: EPA Климент Колесников стартует в цветных шапочках, чтобы бабушка могла идентифицировать его на дорожке. Фото: EPA
Климент Колесников стартует в цветных шапочках, чтобы бабушка могла идентифицировать его на дорожке. Фото: EPA

Первое "золото" в копилку нашей команды принес Мартин Малютин, который коснулся бортика на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3 минуты 44,18 секунды, опередив австрийца Феликса Аубека (3.44,63) и литовца Данаса Рапшиса (3.45,39).

Фото: EPA
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Климент Колесников, даже не добравшись до финального заплыва, заявил о своих медальных амбициях. Он побил собственный мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине. Клим выиграл второй полуфинал с результатом 23,93 секунды. А спустя всего 50 минут помог друзьям по сборной - Андрею Минакову, Александру Щеголеву и Владиславу Гриневу - взять "золото" в эстафете 4х100 метров вольным стилем, причем с рекордом соревнований (3.10,41 минуты).

Между тем соревнования по плаванию на открытой воде уже завершились. В последний день россияне взяли первую и единственную медаль. На по-настоящему марафонской дистанции 25 км Кирилл Абросимов финишировал третьим. Победу в заплыве одержал француз Аксель Реймон, показавший результат 4 часа 35 минут 59,8 секунды. Абросимов отстал от лидера на 6,4 секунды. Руслан Садыков стал седьмым, проиграв Реймону 1 минуту 13,6 секунды. Евгений Драчев не сумел финишировать.

- Я так долго ждал этих соревнований, как хорошо, что они все-таки состоялись. Поэтому я и заявился на все дистанции. Безумно счастлив, что наконец есть повод улыбнуться после финиша и порадоваться завоеванной медали, - приводит слова Абросимова пресс-служба соревнований. - Я впервые участвовал в заплыве на 25 км и сразу попал в призовую тройку. Это невероятно. Получил большой опыт. Теперь я знаю, как надо раскладываться по дистанции. В этот раз тактика была такой: сохранить энергию на последние километры и максимально выложиться на финише. Должен сказать, что был очень хорошо готов к старту - как в физическом, так и психологическом плане. Я совсем не нервничал, был уверен в себе, в своих силах.

Климент Колесников также помог выиграть "золото" в кролевой эстафете 4х100 м

Такой настрой должен помочь Абросимову в олимпийском отборе. В программе Игр стоит только одна дистанция - 10 км. На чемпионате Европы Кирилл финишировал 15-м. В женском заплыве Анастасия Кирпичникова, которая дебютировала на соревнованиях на открытой воде на столь высоком уровне, стала восьмой. Квалификационный марафон для участия в Играх в Токио состоится в июне в португальском Сетубале. У наших пловцов есть шансы получить лицензии. Тем более что основные конкуренты эти путевки уже завоевали, а с остальными можно и нужно бороться.

Интересно, что Кирпичникова пришла в марафонское плавание из бассейна. И в заплывах на классических 50 м уже получила право стартовать на Играх. На чемпионате России на дистанции 1500 м Анастасия финишировала с результатом 15.58,98, выполнив отборочный норматив на Игры и установив национальный рекорд.

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