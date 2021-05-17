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17.05.2021 15:44
Рубрика: Спорт

Ловрен и Влашич попали в состав сборной Хорватии на Евро-2020

Текст: Максим Домчев

Два футболиста РПЛ попали в число игроков, вызванных для подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Тренерский штаб хорватской команды огласил список игроков, которые прибудут в расположение национальной сборной для подготовки к чемпионату Европы. В их числе защитник "Зенита" Деян Ловрен и полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

В список приглашенных вошли: вратари - Ловре Калинич, Доминик Ливакович, Симон Слуга; защитники: Борна Баришич, Домагой Брадарич, Домагой Вида, Шиме Врсалько, Йошко Гвардиол, Деян Ловрен, Дуйе Цалета-Цар, Миле Шкорич, Йосип Юранович; полузащитники: Милан Бадель, Марсело Брозович, Никола Влашич, Лука Иванюшец, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марио Пашалич, Иван Перишич; нападающие - Йосип Брекало, Анте Будимир, Андрей Крамарич, Мислав Оршич, Бруно Петкович, Анте Ребич.

В резервный список включены еще два представителя РПЛ - полузащитник "Динамо" Никола Моро и защитник "Рубина" Филип Уремович. На групповой стадии сборная Хорватии встретится с командами Англии, Чехии и Шотландии.

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