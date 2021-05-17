Мартин Малютин выиграл для сборной России по плаванию первое "золото" ЧЕ

Мартин Малютин финишировал первым на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир пловцов стартовал сегодня в Будапеште. И это первое "золото" для нашей сборной.

Малютин одержал победу с результатом 3 минуты 44,18 секунды, опередив австрийца Феликса Аубека (3.44,63) и литовца Данаса Рапшиса (3.45,39).

Для 21-летнего россиянина эта золотая медаль - первая личная награда с чемпионатов Европы. В 2018 году в Глазго Мартин дважды поднимался на вторую ступеньку пьедестала в составе эстафет 4x200 метров вольным стилем - мужской и смешанной. На чемпионате мира 2019 года в Кванджу Малютин также выиграл "серебро" в кролевой эстафете 4x200 м. В личном заплыве на дистанции 200 м вольным стилем он стал бронзовым призером.