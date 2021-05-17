На Алтай прибыла первая делегация для участия в Кубке мира по гребле

Сотни участников II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прилетели сегодня утром из Венгрии в Барнаул. Второй чартер ожидается вечером 17 мая. Российские спортсмены прилетят завтра отдельным рейсом.

Напомним, что на Барнаульском гребном канале пройдут самые крупные международные соревнования, запланированные в России в 2021 году. I этап Кубка мира состоялся на прошлой неделе в венгерском Сегеде. II этап стартует 20 мая, в нем примут участие более 400 гребцов из 55 стран. В первый соревновательный день запланированы старты олимпийской квалификации. 21 мая пройдет торжественное открытие и будут разыграны шесть олимпийских лицензий среди мужчин и женщин на дистанциях 200, 500 и 1000 метров (часть путевок в Токио была разыграна в Сегеде). 22 и 23 мая заезды будут проводиться уже в рамках розыгрыша Кубка мира.

Сегодня иностранные гребцы получают аккредитацию, сдают ПЦР-тесты на COVID-19, устраиваются в гостиницы краевого центра (кстати, неделей раньше прибыли "первые ласточки" - гребцы из Эквадора и Колумбии, не задействованные в Сегеде). На 18 и 19 мая назначены официальные тренировки, также запланировано заседание мандатной комиссии.

Завтра станет ясно, какая телекомпания будет транслировать состязания в Барнауле. Тендер на услуги по подготовке и проведению телетрансляции этапа Кубка мира выиграла компания "Регион-Телеком" из Тюменской области. Начальная цена контракта составляла 11,6 миллиона рублей. Тюменцы предложили за свои услуги 10,6 миллиона рублей, а второй участник торгов, "Национальный спортивный телеканал" ("Матч-ТВ") - 10,7 миллиона. Как удалось выяснить корреспонденту "РГ", тюменцы подали свою заявку на участие в торгах первыми. Тем не менее "Национальный спортивный телеканал" написал жалобу в антимонопольную службу. Рассмотрение ее было назначено на 14 мая, однако по техническим причинам представитель "Национального спортивного телеканала" не смог принять участие в заседание УФАС. Заседание перенесли на 18 мая.

Cтраны, заявившие спортсменов на II этап Кубка мира

Австрия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Бельгия, Болгария, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Гватемала, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Иран, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, Кипр, Китай, Колумбия, Куба, Латвия, Литва, Мексика, Мозамбик, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Тунис, Турция, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Южная Африка, Киргизия.