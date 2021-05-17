Онищенко призвал болельщиков вакцинироваться к Евро-2020

Все, кто собирается посетить матчи Чемпионата Европы по футболу - 2020, уже сейчас должны пройти вакцинацию от коронавируса. К этому призвал болельщиков известный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

"Надо бросить клич болельщикам: не привитого на стадион не пустим. Это будет полезно и с точки зрения здоровья болельщиков, и с точки зрения чемпионата", - заявил он в интервью KP.RU.

Даже после первого компонента вакцины проблема выработки иммунитета наполовину будет решена. Иммунитет у здорового человека формируется за 7-10 дней, отметил Онищенко. Хотя прививку лучше сделать уже сейчас.

При этом, по его словам, проводить чемпионат надо: "хватит нам уже бороться, надо жить". При разумном соблюдении норм это не опасно. Все команды должны привиться. Кроме того, нужно заранее продумать, как организовать перевозку иностранных болельщиков, чтобы они не контактировали с нашими. У них обязательно должны быть прививочные сертификаты или хотя бы актуальные результаты обследований на COVID-19.

В Санкт-Петербурге пройдет сразу семь матчей Евро-2020. За 18 дней в Северной столице сыграют 6-7 сборных разных стран.