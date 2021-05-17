Опубликовано видео массовой драки юных хоккеистов в Саратове

В Саратове во время хоккейного матча детского турнира произошла массовая драка. Настоящее "ледовое побоище" устроили хоккеисты 2009 года рождения. Инцидент произошел в финальном матче, в котором встречались команды "Айсберг" и "Олимп".

В конце встречи при счете 6:3 в пользу "Айсберга" на льду вспыхнула потасовка между игроками. Со скамейки запасных "Олимпа" на лед выскочили игроки и атаковали соперника. В итоге команды почти в полных составах сошлись на льду в кулачных боях.

Бригада арбитров не могла справиться с дерущимися, помогать бросились родители игроков. Драка попала на видео.