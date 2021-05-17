Московские промзоны переоборудуют для занятий спортом

В перечне обновляемых территорий Москвы важное место занимают промзоны. На месте заводов и промышленных территорий появляются четко спланированные зоны рекреации, скверы и спортивные объекты для досуга, отдыха и возможности заниматься физической активностью на свежем воздухе.

"Уже сегодня формируется ряд тенденций, которые кардинальным образом изменят тот мегаполис, который мы видим сегодня. Через 10-15 лет мы увидим абсолютно иной мегаполис - другого масштаба, динамики, комфорта, с иными эргономическими показателями. Например, начинает реализовываться концепция 15-минутного города, в котором можно за четверть часа добраться до необходимых сервисов, также активно развивается идея полицентризма, когда в каждом районе закладывается вся инфраструктура, и людям не приходится ездить в центр на работу или затем, чтобы скрасить свой досуг", - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, выступая на недавних публичных слушаниях на тему "Изменение архитектурного облика Москвы".

Так, в Нижегородском районе до сих пор отставало развитие социальной инфраструктуры, негде заняться спортом, провести время с детьми. Экологическая обстановка также оставляла желать лучшего.

Спортивная школа Олимпийского резерва, где готовят спортсменов по плаванию, фигурному катанию и шорт-треку работает в Нижегородском районе уже более полувека. Также сейчас на территории района расположены 12 спортивных площадок, два стадиона, два ФОК. Но для района, где уже более 100 тыс. жителей, этих спортивных сооружений недостаточно.

Один из перспективных проектов - совсем скоро на границе с Таганским районом начнется строительство многофункционального комплекса: здесь будет спортивный парк и физкультурно-оздоровительный центр.

Под спортивный парк отведена площадь 6300 квадратных метров. Здесь появятся площадки для профессиональных занятий футболом, "стритболом" (это новая, дебютирующая на летних Играх "Токио-2021" олимпийская дисциплина "баскетбол 3х3"), "воркаутом" (очень популярная сейчас уличная гимнастика) и другими востребованными жителями нашей столицы видами спорта.

В новом физкультурно-оздоровительном центре площадью свыше 14000 квадратных метров разместят две крытые ледовые арены, спроектированные по самым высоким стандартам. Кроме хоккея, в новом ФОМ можно будет проводить тренировки по сквошу, мини-футболу, волейболу, баскетболу и другим видам спорта.

Как отметил Сергей Кузнецов, "сейчас всё, что выходит за пределы ТТК, городом назвать откровенно сложно... Наша цель - превращение Москвы в ультрасовременный мегаполис".

Градостроительная политика подразумевает не только улучшение транспортной ситуации на окраинных территориях Москвы, но и заботу о комфорте для жителей, которые уже оценили возможности пользования "легким" транспортом. Речь о том, что предполагается выделять велополосы и за пределами центральной части города, здесь также будет сеть пунктов велопроката и перехватывающие парковки.

Облагороженные промышленные зоны формируют новую "зеленую карту" города.