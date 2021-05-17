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17.05.2021 21:37
Рубрика: Власть

Путин поручил усилить меры безопасности в Петербурге в связи с ЧЕ по футболу

Текст: Галина Мисливская
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В связи с проведением чемпионата Европы по футболу меры безопасности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области будут усилены. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - чемпионат Европы по футболу)", - говорится в документе​​​.

Напомним, первенство Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля нескольких городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Северная столица примет шесть матчей группового турнира и один из четвертьфиналов.

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