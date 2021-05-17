Новости

На Дону "Последний звонок" пройдет в офлайн-формате 18:42
Песков заявил об отсутствии ясности по срокам саммита Путина и Байдена 18:31
В 43 года умер российский рэпер Винт 18:29
Сирены воздушной тревоги сработали в ряде городов на юге Израиля 18:27
Госдума 19 мая рассмотрит денонсацию Договора по открытому небу 18:15
В Санкт-Петербурге открыли аллею олимпийских чемпионов 18:15
В Оренбуржье задержали виновника пожара, уничтожившего 310 гектаров леса 18:08
Калининградец получил срок за ложное сообщение о взрыве 18:06
Путин наградил разработчиков каналов прицельных систем бронетанков 18:06
Путин внес в Госдуму соглашение СНГ о сотрудничестве по кибербезопасности 18:04
Умер режиссер "Завтрака с видом на Эльбрус" Николай Малецкий 18:03
Минпросвещения: Досрочно завершать учебный год не планируется 18:02
Корабли Каспийской флотилии вышли на учения с ВМС Казахстана 17:55
В Думе сочли логичным решение ФРГ о продолжении укладки "Северного потока-2" 17:51
Комитет ГД по обороне поддержал денонсацию Договора по открытому небу 17:51
СМИ: США создали секретную армию из 60 тысяч бойцов 17:51
Уголовное дело экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня прекращено 17:47
Оренбургский школьник, устроивший смертельное ДТП, угнал машину у отца 17:45
Воссоединившаяся группа "Кино" сыграла три концерта в Москве 17:44
Заседание Давосского форума перенесено на 2022 год 17:32
В Apple Music появится музыка в самом высоком качестве 17:28
Поисковики нашли в Тульской области останки 27 советских солдат 17:22
Путин создал президентский фонд культурных инициатив 17:18
В Петербурге запретили ссылку на аниме, разрушающее образ учителя 17:16
Кипр ослабляет антикоронавирусные ограничения 17:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Премьеры недели с 17 по 23 мая по ТВ и в Сети
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
Надо ли опасаться роста цен на продукты и как на этом можно заработать
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
В Минобороны рассказали, как отдыхали известные полководцы
17.05.2021 18:15
Рубрика: Спорт

В Санкт-Петербурге открыли аллею олимпийских чемпионов

Текст: Юрий Гаврилов
Фото: Олег Смыслов/РИА Новости Фото: Олег Смыслов/РИА Новости
Фото: Олег Смыслов/РИА Новости

В понедельник в Санкт-Петербурге статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков принял участие в церемонии открытия Аллеи славы олимпийских чемпионов. Произошло это в Военном институте физической культуры и спорта.

Фото: Андрей Иванов
Летчик-космонавт Романенко заявил о создании Аллеи Славы ветеранов в Южном Бутове

На церемонию пришли девять олимпийских чемпионов. Сергей Алифиренко, Анатолий Алябьев, Сергей Булыгин, Сергей Сухорученков, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Сергей Фокичев, Евгений Чернышев и Ильгар Мамедов являются не только выдающимися спортсменами, но и выпускниками этого прославленного военного вуза.

"Ваш спортивный подвиг является ярким примером самоотверженного служения Отечеству. Прошу вас дорогие олимпийцы вместе открыть Аллею олимпийской славы Военного института физической культуры", - обратился к ним замминистра обороны.

Аллея насчитывает 55 имен олимпийских чемпионов разных лет. По решению министра обороны России Сергея Шойгу, их имена увековечены военными художниками студии им. Грекова.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Спортсмены Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург