В Санкт-Петербурге открыли аллею олимпийских чемпионов

В понедельник в Санкт-Петербурге статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков принял участие в церемонии открытия Аллеи славы олимпийских чемпионов. Произошло это в Военном институте физической культуры и спорта.

На церемонию пришли девять олимпийских чемпионов. Сергей Алифиренко, Анатолий Алябьев, Сергей Булыгин, Сергей Сухорученков, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Сергей Фокичев, Евгений Чернышев и Ильгар Мамедов являются не только выдающимися спортсменами, но и выпускниками этого прославленного военного вуза.

"Ваш спортивный подвиг является ярким примером самоотверженного служения Отечеству. Прошу вас дорогие олимпийцы вместе открыть Аллею олимпийской славы Военного института физической культуры", - обратился к ним замминистра обороны.

Аллея насчитывает 55 имен олимпийских чемпионов разных лет. По решению министра обороны России Сергея Шойгу, их имена увековечены военными художниками студии им. Грекова.