Сборная Бельгии назвала состав на Евро-2020

Соперник сборной России по групповому раунду чемпионата Европы по футболу - команда Бельгии - назвала состав на турнир.

Тренерский штаб Роберто Мартинеса включил в заявку на турнир всех своих сильнейших игроков. В состав попали 26 футболистов, которые начнут подготовку к турниру, сообщает Twitter Федерации футбола Бельгии.

В список 26 вошли три вратаря - Тибо Куртуа ("Реал"), Симон Миньоле ("Брюгге"), Матс Селс ("Страсбур"), пять защитников - Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Дедрик Бойата ("Герта"), Джейсон Денайер ("Лион"), Томас Вермален ("Виссел Кобе"), Ян Вертонген ("Бенфика").

В линию полузащиты приглашены 11 футболистов - Янник Феррейра-Карраско ("Атлетико"), Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Деннис Прат (все - "Лестер"), Насер Шадли ("Башакшехир"), Торган Азар, Тома Менье, Аксель Витсель (все - "Боруссия", Дортмунд), Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Леандер Дендонкер ("Вулверхэмптон"), Ханс Ванакен ("Брюгге"). В линии атаки на Евро-2020 должны сыграть Жереми Доку ("Ренн"), Эден Азар ("Реал"), Дрис Мертенс ("Наполи"), Леандро Троссар ("Брайтон"), Миши Батшуайи, Кристиан Бентеке (оба - "Кристал Пэлас"), Ромелу Лукаку ("Интер").

В первом матче чемпионата Европы 12 июня бельгийцы встретятся с командой России, 17 июня сыграют с Данией, а завершат групповой турнир 21 июня матчем против финской команды.