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17.05.2021 21:52
Рубрика: Спорт

Сыграем в "пузыре"

Наша женская сборная готовится к старту в Лиге наций
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 106(8457)
Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато после консультаций со своим штабом включил в заявку на выступление в Лиге наций (турнир пройдет с 25 мая по 25 июня в итальянском Римини) 17 игроков.
Фото: instagram.com/teamrussia_women Фото: instagram.com/teamrussia_women
Фото: instagram.com/teamrussia_women

Любопытно, что в состав нашей команды вошли чемпионки мира 2010 года Наталия Гончарова и Татьяна Кошелева. Кроме них в сборной будут играть:

связующие: Екатерина Лазарева, Полина Матвеева, Евгения Старцева;

диагональные: Валерия Горбунова, Ксения Смирнова;

блокирующие: Юлия Бровкина, Дарья Малыгина, Ирина Королева, Ирина Фетисова;

доигровщики: Екатерина Пипунырова, Ирина Сазонова, Ирина Воронкова, Арина Федоровцева;

либеро: Тамара Зайцева, Дарья Пилипенко.

Согласно регламенту турнира, все команды в Лиге наций сыграют друг с другом в один круг в специальном "пузыре".

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Назван состав мужской сборной России по волейболу на Лигу Наций

Четыре лучшие сборные продолжат борьбу за титул в полуфинале.

На первой неделе Лиги наций российские волейболистки сыграют с Германией (25 мая), Бельгией (26 мая) и Нидерландами (27 мая), на второй неделе - с Италией (31 мая), Бразилией (1 июня) и Японией (2 июня), на третьей - с Доминиканой (6 июня), Таиландом (7 июня) и с Турцией (8 июня), на четвертой - с Южной Кореей (12 июня), Канадой (13 июня) и Сербией (14 июня), на пятой - с Китаем (18 июня), США (19 июня) и с Польшей (20 июня).

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