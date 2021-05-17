Любопытно, что в состав нашей команды вошли чемпионки мира 2010 года Наталия Гончарова и Татьяна Кошелева. Кроме них в сборной будут играть:
связующие: Екатерина Лазарева, Полина Матвеева, Евгения Старцева;
диагональные: Валерия Горбунова, Ксения Смирнова;
блокирующие: Юлия Бровкина, Дарья Малыгина, Ирина Королева, Ирина Фетисова;
доигровщики: Екатерина Пипунырова, Ирина Сазонова, Ирина Воронкова, Арина Федоровцева;
либеро: Тамара Зайцева, Дарья Пилипенко.
Согласно регламенту турнира, все команды в Лиге наций сыграют друг с другом в один круг в специальном "пузыре".
Четыре лучшие сборные продолжат борьбу за титул в полуфинале.
На первой неделе Лиги наций российские волейболистки сыграют с Германией (25 мая), Бельгией (26 мая) и Нидерландами (27 мая), на второй неделе - с Италией (31 мая), Бразилией (1 июня) и Японией (2 июня), на третьей - с Доминиканой (6 июня), Таиландом (7 июня) и с Турцией (8 июня), на четвертой - с Южной Кореей (12 июня), Канадой (13 июня) и Сербией (14 июня), на пятой - с Китаем (18 июня), США (19 июня) и с Польшей (20 июня).